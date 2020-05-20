日本瘋傳女性美容體重表　165cm高僅111磅　網民：太瘦了吧

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減肥是不少女性一生的事業，追求「沒有最瘦，只有更瘦」，但怎樣的「瘦」才是美呢？日本網絡近日就再度瘋傳一張「美容體重表」，列出身高對應的平均體重及美容體重，稱符合這標準就會呈現出胖瘦適宜的體格，視覺上更好看。

Coffee林芊妤身材是不少女生夢寐以求的體型。（林芊妤IG圖片）

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從美容體重表可見，平均體重與美容體重相差甚大，以150厘米高的女性計算，平均體重為49.5公斤，但如果要稱得上「美」，就要減至41.6公斤；如160厘米高，平均體重是56.3公斤，但美容體重則只有47.4公斤，相差近8公斤。其實日本的美容體重表都可以計算出來，正是以BMI（身體體重指數）裏的健康底線18.5來計算，所以只要計算「身高（米）X身高（米）X18.5」，答案就是美容體重。

日本網絡再度瘋傳一張「美容體重表」，列出身高對應的平均體重及美容體重。（網上圖片）

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不少網民看過體重表都驚呼「想迫死人嗎？」，指如果想體重超50公斤，都要165厘米以上高才行，「根本就太瘦了吧！」、「邊個可以達到標準呢？」不過體重只是電子磅上的一個數字，最重要是身材看起來健康美麗，大家不要為1kg而過份緊張了。

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