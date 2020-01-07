【減肥】8個月瘦50磅　台女變辣妹分享7大必勝關鍵：不要在乎數字

減肥是不少女生的「終身事業」，不過並非人人都能堅持到最後。一名台女早前分享減肥經歷，稱用約8個月時間減了50磅，從棉花糖女孩搖身一變為辣妹，對比照令不少網民佩服大讚。她直指雖然磅數變少，但減肥最大的敵人卻非體重計上的數字，並分享7大必勝關鍵鼓勵一眾同路人。

有台女分享減肥經歷，稱用了約8個月減去約50磅，成績讓不少網民大呼厲害。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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該名台女於減肥生涯的第246天發文，指自己減了足足50磅，雖然距離目標仍有約26磅，但近日同事一直稱讚「妳真的變好瘦噢」，而不是像以往取笑她「妳最近吃很好哦」。她說過往穿工作制服穿2XL碼仍會「爆鈕」，但現在穿小一碼也很合適，不過明顯看到自己的胸圍「少了3個cup」。

從她的相片可見，減肥前她屬「棉花糖」身型，4肢有肉感但勉強仍能以衣着掩飾，減磅後身型明顯消瘦不少，穿起短裙及長靴，露出雙腿完全能駕馭辣妹造型。

經過一番努力，台女由肉肉女變成辣妹，成績令人鼓舞。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

8個月來的減肥經歷令台女有感而發，她鼓勵同路人「真的不要太在乎體重機上的數字」，指即使磅數變少，體態、尺寸有所改變，「但體脂才是最可怕的敵人」。她說自開始減肥而來已降了12%體脂，但與目標仍有一段距離，指自己於減肥過程中會盡量吃原型食物、戒有糖飲料，「不要硬吃完，有飽足感就停止了」，也會每天量體重、「沒事找事做，活動活動身體」，每日大概6、7點後不進食及喝大約1.5至2公升的水。

台女稱，成功減磅除了需要「長久的毅力」外，另外6點也非常重要，分別是長久的記錄、長久的堅持、偶爾的犒賞、適時的放鬆、必達的目標及習慣的改變，「這幾項總合起來，不管你用什麼方式減肥，你都會成功」。

她的勵志經歷令不少網民讚嘆不已，直指看到她的對比照便覺得「辛苦是值得的」、「本來就不醜了，瘦下來變好性感」、「怎麼那麼有意志？很厲害」、「胖子都是潛力股，勸各位珍惜身邊的胖子」。

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