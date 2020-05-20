宋慧喬玄彬分手9年傳復合　女神多情緋聞舊愛全是一線男星

韓國38歲女星宋慧喬於去年跟男神宋仲基離婚，回復單身近一年後，突然傳出她與前男友玄彬復合。消息一出旋即引起哄動，原來有網民羅列了3大證據，懷疑兩人在分手9年後翻撻。粉絲懷疑消息真偽的同時，也感嘆喬妹一路以來都好受歡迎，無論是緋聞對象還是公開認愛都是男神級別，令人羨慕。

宋慧喬與玄彬分手9年後，傳出復合消息。（電視劇「他們的世界」劇照）

宋慧喬與玄彬結緣於2008年《他們的世界》，兩人翌年公開認愛，瞬間被媒體譽為「金童玉女」，但交往3年後黯然分手。後來女方在2017年與小3歲的宋仲基閃電結婚，惟婚後不到兩年便離婚收場。

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宋慧喬復合玄彬3大疑點

玄彬去年拍攝《愛的迫降》後，曾盛傳與拍檔孫藝珍撻着。然而近日有網民在IG找出3大「證據」，指他和宋慧喬在分手9年後復合，讓傳聞甚囂塵上。首先是玄彬造型師關注了宋慧喬IG，而宋慧喬在IG的一張樹林綠意照片，巧合地與玄彬拍攝廣告的地點很相似。

其次，宋慧喬與友人合照中，戴有一款「H」和「S」的鏈墜，疑似是「玄彬」及「宋慧喬」英文縮寫第一個字母。第三，韓劇《冬日戀歌》女星朴帥眉日前在IG上載了《他們的世界》的原聲大碟歌詞，留言稱：「這艱難疲憊的感情。」，事後宋慧喬留言回覆稱「姐姐呀，呵呵。」朴帥眉目前已將這則貼文留言關閉，僅看到宋慧喬按讚。

雖然傳聞未獲得兩人證實，但如果有留意開喬妹一直以來的感情狀態，就會發現她非常受歡迎，多次與同劇男神傳出緋聞或是公開認愛。

1. 宋承憲

宋慧喬與宋承憲雙雙成名於《藍色生死戀I》，兩人之間的緋聞被傳得沸沸沸沸揚揚。（songseungheon1005@IG）

宋慧喬2000年憑《藍色生死戀I》爆紅全亞洲，她與戲內兩位男星宋承憲、元斌都分別傳出過緋聞。不過呼聲最大的還是她與宋承憲這一對，只是雙方一直沒有承認。

2. 李炳憲

李秉憲是宋慧喬第一次公開認愛的男友。（電視劇「All In」劇照）

李秉憲是宋慧喬首位公開承認的男友。兩人在2003年因為合作《ALL IN》而戲假情真，在劇集播畢後正式宣布拍拖，可惜戀情不到一年便告吹，雙方經理人公司表示彼此是由於「工作太忙導致分手」。

3. Rain

宋慧喬與Rain（鄭智薰）2004年合演《浪漫滿屋》，被指戲假情真。（電視劇「浪漫滿屋」劇照）

宋慧喬與Rain（鄭智薰）2004年合演《浪漫滿屋》，被指假戲真做。男方更表示喜歡肉感型女性，與宋慧喬形象吻合，讓兩人緋聞傳到似層層。不過兩人最後澄清是好友關係。2017年Rain與女神金泰希結婚，正式為所有緋聞劃上句號。

4. 趙寅成

宋慧喬曾跟趙寅成傳出緋聞。(電視劇「那年冬天風在吹」劇照）

2013年，宋慧喬與趙寅成拍攝《那年冬天風在吹》期間傳出緋聞。趙寅成曾明言兩人沒有發展機會，說：「韓國任何一個男人都無法拒絕宋慧喬，但我並沒有想要和宋慧喬交往的想法。」不過兩人在拍劇前已是好朋友，又曾是同公司的前後輩，私下見面的機會非常多，粉絲都不太相信兩人沒有過電。

5. 宋仲基

宋慧喬、宋仲基在2017年結婚，但婚姻不足兩年便告吹。（資料圖片）

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宋慧喬與年輕3歲的宋仲基於2016年拍攝《太陽的後裔》期間擦出愛火花，兩人拍拖後一直保持低調，卻在翌年10月閃電結婚，可惜這段感情還是未能開花結果，婚姻不足兩年便告吹，震驚整個娛樂圈。