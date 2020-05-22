韓國影樓超瘋狂「寵物全家褔」爆紅　懷舊海報風格令人一看失笑

不少準新人愛到韓國拍攝婚照，文青得來又浪漫，但原來帶寵物到影樓留倩影亦相當流行。近日Twitter就熱傳一系列韓國影樓的「寵物全家福」作品，其獨特風格令人一看就失笑，後製效果非常懷舊，猶如60、70年代的電影海報一樣。

【韓國瘋狂寵物全家褔】進擊的狗狗！（IG「glamour___shots」圖片）

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厭倦了坐得四四正正的全家褔，想行活潑瘋狂路線？來自韓國的影樓Glamour Shots很有可能是你杯茶！近日有網民將Glamour Shots的作品上載Twitter，結果隨即引起熱議兼瘋傳。只見眼前的「寵物全家褔」相當震撼，不但有「來自星星的巨貓」、「進擊的西施狗」等，魔法格鬥、復仇者聯盟風格應有盡有，而且照片上的角色豪放演釋令人爆笑，可說是「沒有最騎呢，只有更騎呢」。

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店主接受訪問時指出，製作如此獨特風格的全家褔，想大家看起來覺得有趣，因而用修圖軟件「惡搞」一番，甚至有客人會預備道具、自訂主題。店主又指，照片風格是參考傳統家庭照和美國電影海報，了解當中的幽默感，認為是近似「父母那代人的東西」。