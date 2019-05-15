何超盈曬孕婦寫真四房全家褔　網民：今年係何家開枝散葉的一年

2019年未過一半，賭王何鴻燊家族喜事連連，最近期就有四太兒子24歲何猷君（Mario），在上海包商場向中國超模奚夢瑤求婚，雖求婚風格又被指「娘味甚濃」，但女主角冧爆Say Yes浪漫甜蜜。何猷君家姐、四房長女何超盈（Sabrina）早前更是雙喜臨門，她近日在微博分享孕婦寫真及四房全家褔，媽咪、細佬妹齊齊現身，牛仔風格引來網民熱議，更有人突破盲點形容：「今年係賭王何鴻燊家開枝散葉的一年」。

何超盈近日在微博分享孕婦寫真及四房全家褔，媽咪、細佬妹齊齊現身。（何超盈微博圖片）

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何超盈母親節當日在微博分享最新拍攝的孕婦寫真及四房全家褔，更製成短片大曬幸褔。她在帖文表示，今年是作為準媽媽過的第一年母親節，希望女兒「荷包蛋」會在一個甜蜜有愛的家庭成長，而其媽媽最渴望就是四代同堂，「今日終於可實現了，還有我的弟弟妹妹，你們真的很有愛，特別是對荷包蛋的愛」。

超盈又說，終於明白要經歷過懷孕才知道媽媽的痛苦，「所以以後我們四小毛毛也好好慶祝這個特別的日子吧，我會讓你們永遠幸福的」。

何猷君求婚成功，興奮大叫。（視覺中國）

從照片可見，四房4子女統一穿牛仔風格，超盈和超欣更是內穿Bra-Top、牛仔短褲，非常性感，而超盈亦大方展示幸褔的肚皮，4人在鏡頭前「Chok」到盡。

不少網民笑指孕婦寫真變成牛仔褲廣告：「CK廣告照？」，亦有人認為似電影海報，有網民則指太作狀品味一般，「好MK呀」、「攝影師搞事？影到咁嚇親寶寶了？」不過始終都是開心事，不少人都送上祝福。

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開心事又怎會只得一件，有網民計計數後突破盲點，指出何家今年絕對稱得上「開枝散葉」的一年，更盤點短短4個月內已有5件喜事，包括三房三兒子何猷啟自曝已婚；四房長女何超盈雙喜臨門，懷有寶寶「荷包蛋」，並計劃明年與男友結婚；何猷啟承認與太太Gigi育有一女兒；三房二女兒何超蓮大方承認與竇驍戀情；加上四房三兒子何猷君求婚成功，「賭王一年抱兩（孫）不是夢」。