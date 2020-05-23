夫妻終極AA制　買樓裝修按比例分攤　一人養一個仔結局好心酸

不少情侶都以AA制相處，如果連夫妻間都計較得那樣清楚，或會影響下一代。有台灣網民日前在討論區分享「終極AA制」的故事，指一對年輕夫婦鄰居未婚同居時已實行AA制，婚後不論買樓或裝修都是按比例分攤，每人付兩層，甚至誕下兩名孩子後，更是一人養一個，最終令兩兒心理偏差，討厭沒有養自己的那個。

一對夫婦不論買樓或裝修都是按比例分攤，每人付兩層，甚至誕下兩名孩子後，更是一人養一個（《夫妻的世界》劇照）

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該網民在PTT討論區以「對面鄰居的奇聞軼事」發文，指住在他家對面一對年輕夫婦，由同居時男方已要求AA制，按收入比例分攤房租，就這樣相安無事直到結婚。婚後他倆買了一棟舊樓，房價也是分攤，共有四層樓要重新裝潢， 男的負擔一、三樓，女則負擔二、四樓。他們盡可能在各方面省錢，怕不想讓對方比自己少付錢而吃虧，樓主更形容房子的裝修慘不忍睹，「還不如不要裝」。

其後誕下兩孩，雙方竟說好一人支付一個小孩的費用，爸爸負責老大，媽媽負責小兒子，媽媽曾帶兩孩子買便當，如果爸爸沒事先留飯錢，老大就沒有飯吃，肚餓到哭了，媽媽就會跟他說：「你打點電話給爸爸，他給媽媽錢（即時匯到戶頭）我們就去買。媽媽沒錢。」另外，爸爸買新衣給老大，老二絕對不會有，也不准跟哥哥共穿，同樣很強硬地跟弟弟說：「喜歡的話叫媽媽買給你。」

雙方關係就是不願吃虧，怕讓步後對方食髓知味，因為大家都曾經有賴帳的記錄：媽媽有次付過老大的私校學費，爸爸事後就裝死，這筆錢怎樣也掏不出來；爸爸出過一次弟弟的住院費，媽媽就覺得是意外，沒道理叫她一個人負擔， 十多萬元住院費談不攏，幾乎要撕破臉上警局。

↓↓↓ 網民咁樣講 ↓↓↓

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兩人結婚快10年，這場AA制金錢戰從沒停過，後遺症亦隨之而來，兩個小孩心理嚴重偏差，老大討厭媽媽，弟弟厭惡爸爸，夫妻之間又經常埋怨對方，不知道怎麼讓步。樓主最後感嘆說，如變成這對夫妻一樣，根本跟陌生人沒分別，「再怎麼深厚的情分，最後都在日常的金錢中AA掉了」。

帖文引起熱議，網民都驚呼誇張，「這樣還能生兩個喔？真傻眼」、「小孩姓氏有AA嗎？」又為孩子擔心，「這些父母真的害不淺」。但亦有網民突破盲點，「這不算AA啊，AA是平均分攤，他們是各付各的」。

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