四川炸雞店爆炸致夫妻重傷　丈夫自覺撐不住忍痛寫：全力救媽媽

「全力（救）媽媽，我無所（謂）」，四川省成都市一對經營炸雞店的夫妻日前因爆炸意外重傷，全身被燒得焦黑的丈夫得知自己病危後，顫抖執筆寫下字條，希望兒子先全力救治和照顧媽媽，不用擔心他，兒子看後眼淚瞬間潰堤，故事令人心酸。

四川省成都市一對經營炸雞店的夫妻早前遇上爆炸重傷，自覺捱不下去的丈夫後來向兒子表示「全力救媽媽」。（紅星新聞）

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事發5月18日凌晨，盧姓男子與妻子經營的炸雞店發生爆炸，二人被熱油和大火重度燒傷，當場休克，聽到巨響的鄰居其後趕至協助送院。盧男和妻子分別全身72%和65%燒傷，多處都燒至焦黑潰爛，醫院告知他們隨時有生命危險。

經兩天診治後，夫妻從加護病房轉到普通病房，惟盧男深知自己撐不下去，加上傷勢導致無法開口說話，只好忍痛執筆在紙上寫下留言，着由福建趕回成都的兒子，「聽着，全力（救）媽媽，我無所（謂）……我感覺不行了」。兒子逐字解讀，未幾崩潰走出病房，最後向父親表示，「你一定要堅持，哪怕我到外面賣血也要治好你們的病」。

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兒子從醫院得知父母的後續醫療費達100多萬人民幣（約108萬港元），惟目前家中開支都從親友借來，還有一輛車正在還貸，正考慮能否先抵押。事後，眾籌平台「水滴籌」義工得知盧家情況，現已為他們發起籌款。

（紅星新聞）