印度母雞生出綠色黃蛋　孵得食得如普通蛋　專家懷疑餵過特殊飼料

打雞蛋發現蛋黃是綠色的，正常人也會以為買到壞蛋。印度一位雞農約9個月前發現所飼養的母雞竟生出綠色蛋黃的雞蛋，不敢食用並讓母雞孵化，但產出的母雞還是誕下綠黃蛋，一家人鼓起勇氣一試，發現味道和一般蛋無異。雞農之後將綠黃蛋的照片放上網，引起一陣哄動，更引來大學專家研究這罕見現象，初步估計雞隻有可能是吃了特殊飼料才會改變蛋黃顏色。

雞農上載綠黃蛋的照片，引來網民關注。（「Shihabudheen Ak」fb圖片）

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事件發生於印度馬拉布蘭（Malappuram），約9個月前，經營一個小型家禽農場的Shihabudheen 發現他的母雞生出一些綠色黃的蛋。他和家人不敢食用，試着讓母雞孵化這批綠黃蛋，成功孵化出6隻小雞。有趣的是，孵化長大的母雞竟一樣產出綠黃蛋。

他們一家遂鼓起勇氣試食綠黃蛋，發現和一般雞蛋味道沒有分別，朋友鼓勵他將這趣怪現象放上網分享，他在自己的facebook戶口上載照片及影片後，意外起來熱議。

雞農煎綠黃蛋食用，發現和普遍雞無分別。（「Shihabudheen Ak」fb圖片）

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從他上載的影片所見，綠黃蛋的外型沒有特別，但一打破蛋殼，裏面的蛋黃卻呈深綠色，無論做出煎蛋或水煮蛋，蛋黃還是綠綠的，看得一班網民嘖嘖稱奇。由於Shihabudheen 拍片紀錄煮蛋過程，網民均認為很難造假，令其農場出產的綠黃蛋成為當地話題，更引起喀拉拉邦獸醫和動物科學大學（KVASU）的關注，希望研究這現象的成因。

KVASU助理教授Harikrishnan S稱，大約需3周時間才能確定綠蛋黃的成因，但他指以往有研究人員發現，可通過餵飼特殊飼料來改變蛋黃顏色，他們亦正研究這個可能性。團隊正將普通的雞飼料餵給Shihabudheen 農場的兩隻母雞吃，看看蛋黃有何變化，雞隻正留在大學觀察。如果3周後，參與實驗的雞隻產出正常的蛋，就可以確認母雞曾在雞場吃過一些特別的東西，否則就要循其他方向找出原因。

Shihabudheen 說，他正計劃孵出更多綠黃蛋雞及綠黃蛋銷售，不過會先等專家完成研究才實行。他指科學家認為母雞吃了一些特殊飼料才會導致蛋黃變色，但他強調自己沒有餵飼過特殊飼料，指母雞吃的都是普通飼料，有時也則會餵有機廚餘。

（綜合）