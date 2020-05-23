女友不給碰稱險被強暴有陰影　台男偷睇平板電腦揭雙面人真相

雖說綠帽唔怕戴，但記得一定要除得夠快。有台男最近發文分享上一段感情的慘痛經歷，稱前女友以曾經險被強暴而有陰影為由，一直不願與他有親密接觸，討厭接吻，不過男方後來偷看其平板電腦，打開「潘朵拉的盒子」，才驚覺女友在外至少有30名「熟客」，並與其他同樣偷食的女士組成聊天室。

有台男在網上分享慘戴綠帽的經歷，稱前女友過去都抗拒與他有親密接觸，後來他在女方的平板電腦發現秘密，原來女方背着他有多名「男熟客」。示意圖。（Getty Images）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主表示，前女友多次拒絕公開交往，例如以感情未穩定和父母關係為由推搪，並告訴他以前險些被強暴，故希望他能給予更多時間，又指樓主是她初戀。帖文稱女方討厭接吻，碰到口水也會吵架，「一起洗澡都不行，因為她說看到男生器官會激起回憶會想嘔吐」，亦不敢洗男方內褲。樓主指自己一直心痛女方的遭遇，「相信她內心有個無法癒合的傷口」。

不過，樓主後來在女方的平板電腦找到大量「男客資訊」和成人影片，都是視像通話的熟客，還標記了至少30名男客人，坦言「各種可以賺到錢的app她都有」，甚至加入聊天群組，成員都是「瞞着老公和男友在玩的女生」。

樓主在文中崩潰表示，涉事平板電腦是他送的禮物，兩人家中和手機的網絡均由他支付；當得知事情真相後，氣得他將平板電腦砸爛。他最後更奉勸其他網民，「覺得另一半神神秘秘的話，除了手機，每個裝置都查一下」；不少網民看後紛紛安慰樓主「下個會更好」，但認為不願公開關係的另一半都有問題。

同場加映：小豬羅志祥愛長腿代表乜？迷戀不同部位有解釋

+ 7 + 6 + 5