【帽事嘅】妻曾約「跑友」去東京馬拉松　夫收郵件先知戴5年綠帽

正所謂綠帽唔怕戴，最緊要除得快，但問題是不少受害人是戴了多年綠帽才發現自己一直被綠了！台北一名杜姓男子2012年到醫院偶遇謝姓女物理治療師，雙方一拍即合，2013年至2017年間多次一起出國，謝女更曾以與「跑友」出戰東京馬拉松為名，和杜男去東京偷情。謝女丈夫戴了5年綠帽懵然不知，直至收到一封神秘郵件才發現妻子出軌，一怒下入稟向妻子及杜男索償1000萬台幣（約260萬港元）。

女物理治療師和已婚男發展多年，已婚男妻子稱他們多次偷情性交。（示意圖／資料圖片）

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案情指，杜男於2012年陪母親到醫院復健遇到謝女，二人雖然已婚，但仍發展婚外情，二人於2013年4月至2017年1月期間，多次一同前往美國、日本、香港、澳門等地偷情。

謝女的李姓丈夫是一名醫生，一直不知道自己頭頂綠光四射，有天突然收到一封電郵，寫道：「不曉得您知不知道謝小姐跟我先生非常要好，到了造成我困擾的地步。」又稱自己考慮了很久，決定讓李醫生了解一些事情。李醫生決定和姦夫的太太合作調查，後來在電腦發現妻子和杜男的親密對話紀錄。

李醫生和杜男太太一同調查發現，謝女於2017年的228連假，曾聲稱要和「跑友」出戰東京馬拉松，但實質是謝女和杜男於2月15日一起搭飛機到東京，並於2月28日一同飛回台灣。不但私底下雙雙出國，原來謝女一直將杜男的生日設為電腦密碼，李醫生發現自己戴上一頂深綠的帽子，氣得入稟向妻子及杜男索償1000萬台幣（約260萬港元）。

同為受害人的杜男妻子又爆料，丈夫和謝女多次發生性行為，丈夫更數次要求謝女回家攤牌，謝女於2017年5月曾「離家出走」。法院審理時，謝女和杜男稱對話紀錄全是假的，卻無法證明那部分經過偽造，而李醫生是在收到杜男太太電郵後才開始調查，杜男太太更曾告知醫院謝女出軌一事。

法院認為李醫生和杜男太太調查到的出入境紀錄等證據，都有相當可信性，而且從杜男和謝女的對話紀錄看來，二人的關係遠超普通朋友，故裁定二人侵害李醫生的配偶權，要賠償50萬台幣（約13萬港元）。

（綜合）