【真人版動森】日本3猛男移居無人島避疫　捉魚燒柴過原始生活

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，疫情下大家都減少外出，避免與太多人接觸。不過日本有位猛男最近伙同友人，移居到九州一個無人島，表示早前因政府頒布緊急狀態令，多個設施暫停開放，於是決定暫離城市，找尋一個杳無人煙的地方呼吸新鮮空氣。他們更拍片紀錄每日生活，無論撿柴生火，或是起帳篷、煮食等亦要落手落腳做，至現時已住足1個月，猶如上演真人版動森！

熱愛大自然的日男Ken（圖左一），平常亦會露營、潛水等，在4月中更與2位朋友挑戰移居九州一無人島。（Twitter圖片）

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熱愛大自然的日男Ken，不時會參與戶外活動如露營及潛水，今年4月中他與2位朋友挑戰移居九州一無人島，表示在疫情下想找個地方「唞氣」，於是決定只帶魚竿、魚叉、鋸、帳篷、廚具、充電器、調味料及一隻活雞就開展了野外「新生活」。

他們在Twitter及YouTube記錄每日生活狀況，由找地方築起帳篷至撿柴起火都由3人合力慢慢完成。他們更會潛水活捉鯛魚等海魚，甚至是體型較大的吞拿魚。由於只有少量廚具，他們指最方便的食法就是切成刺身或是煮成火鍋，更大讚在大自然生活，最好的是能嚐到最新鮮的食材。

3人只帶魚竿、魚叉、鋸、帳篷、廚具、充電器、調味料及一隻活雞等就開展了他們的「新生活」。（Twitter圖片）

不過Ken曾於片中稱，因為「居住」的地方臨海，不只會起大風，有時下雨或潮漲更會吹走帳篷，非常麻煩。因此後來3人決定搬到島上一洞穴居住，為了配合環境，他們更於片中扮成原始人，只用葉子遮住下體，非常爆笑。目前已住滿1個月的他們指，會繼續野外生活，直至疫情完結。

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3人的島上生活引來網民討論，紛紛讚嘆他們夠大膽，能在島上自給自足，亦有人笑言像是《動物之森》真人版，留言鼓勵他們堅持下去，「愛看你們的生活影片，請繼續加油」、「你們很厲害」、「不就是動森的生活嗎」。

（ken_osak@Twitter）