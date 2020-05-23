日本DONKI驚安之殿堂驚現21蚊白飯壽司　勾起網民地震慘痛回憶

壽司沒有魚生，豈不是如白飯？最近有日本網民於Twitter上載相片，表示於日本的驚安之殿堂（唐吉訶德，DON DON DONKI）發現「白飯壽司」，即無魚生，只有醋飯，令樓主感到錯愕，事件亦引來網民熱討，笑言可能魚被釣光沒進貨，唯有賣白飯，「快笑死了」、「只有聰明人才看見的透明魚生」。

樓主光顧驚安之殿堂，期間驚見壽司雪櫃竟有多盒「白飯壽司」，每盒盛惠298日圓（約21港元）。（Twitter圖片）

該網民於twitter上載相片，表示光顧驚安之殿堂，期間驚見壽司雪櫃竟有多盒「白飯壽司」，每盒盛惠298日圓（約21港元）。相中可見，盒內裝有40件「白飯壽司」，全無魚生，只有醋飯，份量幾乎等於2碗飯，讓樓主亦大感意外。

不過網民大多正面回應，解釋這樣可以配上自己喜愛的刺身，不用吃到拼盤內不喜歡的款式。有網民更笑言要自己釣魚才有魚生，「釣魚時放在海邊就會等到魚生了」、「師傅忘記入貨了」。

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但亦有網民記起2年前北海道地震的慘痛回憶，更言當時災情引致民眾面臨糧食危機，白飯壽司變成神物一樣，曾打救過不少家中沒有儲糧的人，更坦言米飯才是壽司的重中之重。

（Twitter）

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