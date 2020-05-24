新冠肺炎｜乘客拒付車資吐口水稱染疫　英的士司機確診19天後身亡

新冠肺炎透過飛沬傳染，向人吐口水是非常惡劣的行為。英國的士司機貝爾（Trevor Belle）早前遇到一名乘客拒付車費，並向他吐口水及大喊自己確診新冠肺炎，及後的士司機開始出現症狀，更被確診新冠肺炎，19日後病逝。

61歲的貝爾於3月22日接載一名乘客，這名乘客竟然向貝爾吐口水，並大喊自己確診新冠肺炎。（gofundme圖片）

61歲的貝爾於3月22日接載一名乘客，對方下車時應付9英鎊（約84元港元），但他拒絕支付車資，所以兩人便爭執起來，過程中乘客竟然向貝爾吐口水，並喊道「我已經感染了新冠病毒，現在你也感染了」。

貝爾幾日後出現病徵並確診新冠肺炎，他的朋友稱「幾天後，他被送往醫院，花了3周在醫院與病毒鬥爭，但最後他沒有成功」。至4月18日，貝爾在倫敦皇家醫院去世，而貝爾的血液將會被捐出，以研究肺炎確診者的基因。

貝爾曾稱該名吐口水的乘客是有愛爾蘭口音的白人，而他當時找到附近的警察報告事件，但警察指涉事車資太少，不值得追究，令他只能作罷。圖為倫敦的士示意圖。（GettyImages）

其50歲的妻子艾絲庫蘭特（Kelly Esqulant）透露，貝爾曾稱該名吐口水的乘客是有愛爾蘭口音的白人，而他當時找到附近的警察報告事件，但警察指涉事車資太少，不值得追究，令他只能作罷。

英國早前亦發生過被吐口水染疫的事件，一名47歲的英國鐵路公司員工穆吉卡（Belly Mujinga）在3月間被一名自稱染有新冠肺炎的男子吐口水，結果於4月初染疫身亡。

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