【新冠肺炎】泰國禁吻戲籲特技拍攝　網民：失去靈魂不如不拍

泰國文化部近日宣布，為防止新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情進一步擴散，將禁止電視劇及電影拍攝任何涉及親密接觸的戲份，包括打鬥、吻戲、近距離觸碰等，並建議劇組如有需要，可利用特效或調整鏡頭角度等方式來拍攝。

泰國當局上周五（15日）公布第二輪防疫放寬政策，雖然允許復拍電視劇及電影，但必須符合規定，例如拍攝隊伍必須在通風良好的空間工作、現場工作人員不得超過50人，以及鏡頭外的工作人員須戴口罩且互相保持至少1至2米距離。

文化部部長伊提蓬坤本（Itthiphol Kunplome）表示，任何需要演員近距離密切接觸的戲份，包括打鬥、吻戲等都被禁止拍攝，建議劇組透過特效或調整鏡頭角度去完成拍攝。他強調，如果實在無法避免，劇組必須向文化部或當地政府申報，萬一不幸出現感染也能追查源頭，如有違規將被取消拍攝許可；當局會與警方合作，隨時派人突擊檢查拍攝現場。

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不少網民對有關規定均表可惜，「那還有甚麼吸引，看男女隔着一米距離吵架嗎？」、「我最期待的畫面消失了」、「有些情感沒有吻戲根本表達不到，失去了靈魂，還不如不拍」；但也有人表示理解，「等疫情過去了再拍」、「非常支持，一米之內都能傳播病毒，何況接吻呢，禁得好」。

泰國劇集近年突圍而出，例如BL（Boy's Love的簡稱）網劇《只因我們天生一對》（又名：《假偶天成》／2Gether: The Series／เพราะเราคู่กัน）就令到一眾少女粉絲為之傾倒，第一集的播放量單計YouTube已逾700萬點擊率。