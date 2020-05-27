一歲小廚神搗亂廚房　超可愛表情加不時偷食　狂吸150萬名粉絲

電視常有小小廚神的節目，不過最少5、6歲，Instagram上就出現一個年紀更輕，只有一歲的「廚師Kobe」，他一身廚師服，一邊做菜一邊露出十分可愛的表情，還不時偷食，引來超過160多萬名粉絲關注。

高比戴上紅色的廚師帽，穿上紅色的圍裙，在廚房炮製各式的料理，包括薄餅、意粉、乳酪等等。（kobe_yn IG圖片）

有超過160多萬名粉絲的IG「Kobe eats」，主角是一歲高比（Kobe），他戴上紅色廚師帽，穿上紅色圍裙，在廚房炮製各式的料理，包括薄餅、意粉、乳酪等等，雖然高比仍未會說話，走路也不穩，但把食材放到碗子裡都做得似模似樣，而且表情搞鬼，又不時偷食，看他煮食十分過癮。

「Kobe eats」由2月開始設立，初時只有大約200名粉絲，但後來就爆漲到10萬、20萬、甚至破百萬！高比的母親維安（Ashley Wian）表示，開始拍攝影片只是想和親友分享兒子在廚房的興奮時刻，她和高比父親都相信廚房是一個讓高比好好學習和探索的場所，「他會探索新食材、感受不同材料的質感，亦可學習煮食中各項簡單技巧」。

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高比的父母笑言即使兒子會把地方搞到一團糟，「地方可以清洗！但留下的記憶將永遠持續下去」，他們很開心兒子可以在這個需要歡樂的時間，為全世界這麼多人帶來微笑。