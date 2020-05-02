【暗黑料理】居家抗疫人人變「廚神」　港媽玩親子下廚點知搞成咁

新冠肺炎疫情持續，不少人亦留在家中避免外出，更變身做廚神，挑戰各款料理。不過有媽媽於facebook上載照片指，近日與兒子一同製作饅頭，但最終失敗收場，遂與網民分享其作品照，更叫他們分享自己的失敗照，結果一堆震撼相片叫人大開眼界！

樓主表示近日與兒子大玩親子下廚樂，一同製作黑芝麻饅頭，更包成餃子形，詎料最後一堆朱古力色的不知名物體。（fb專頁「今晚煮乜好」圖片）

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該女網民於fb專頁「今晚煮乜好」上載照片，表示近日與兒子大玩親子下廚樂，一同製作黑芝麻饅頭，更包成餃子形，一心等待蒸熟後品嚐成品。詎料最後意外變成一團朱古力色的不知名物體，相中可見，數個「饅頭」更黏成一團，完全不是餃子形，有網民更笑言似「米田共」，非常爆笑。

不少網民分享過往的失敗作。（fb專頁「今晚煮乜好」圖片）

樓主在帖文中還鼓勵大家一同分享過往的失敗作，「一人一張失手相片」。以下圖片要慎入：

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不少網民亦表示超爆笑，又指大家都是成功之母，「見到啲相，就知我唔係孤單一人」、「就嚟笑死」、「睇嚟大家都係烘焙類手殘專業人士」。有網民更作出鼓勵，「加油呀各位，努力再試」、「個個都有第一次，唔洗灰」、「呢啲叫藝術，唔唔係失敗作」。

（fb專頁「今晚煮乜好」）