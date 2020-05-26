台男結紮四日後復工　企足12個鐘下體痛到標冷汗：像被狂踢睪丸

若不想再繼續生育，不少夫妻及情人常會選擇結紮避孕。台灣一名男網友表示，他日前去結紮，等待麻藥退掉就復工上班，沒想到睪丸處卻痛到不行，加上熱和狂流，下部的疼痛讓他直接崩潰，「感覺一直有人踢我的懶胡辣（台語，睪丸），小腹，蛋蛋痛到靠北」。

該名男網友在「爆廢公社」PO文表示，妻子這個月要生第4個孩子，讓他下定決心去做結紮手術；沒想到，手術後麻藥退完，休息4天的他工作時竟遇到無法想像的痛苦。

相關圖輯：台男發燒發足三星期 流鼻水竟有怪味 醫生揭恐怖真相：是腦漿（點圖放大▼▼▼）

+ 9 + 8 + 7

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

原PO說，他第5天到鐵工廠上班，不斷移動加班重物，讓留著汗的他感覺褲子又濕又重，下腹及睪丸都非常痛，彷彿有人不斷踢擊，痛到直冒冷汗：「害我一整天好像長芒果，兩腳開開走路一拐一拐」。

最後，原PO建議想要結紮的男性，手術時間最好是挑冬天，否則就是工作場所要在冷氣房或是文書類型，不然沒有止痛消炎藥吃時，就會像他一樣崩潰，「我錯了，太小看懶胡辣的傷口了」。

相關圖輯：台夫妻身體同時發炎 背後全因一個習慣 徐小可：我們兩天做一次（點圖放大▼▼▼）

+ 5 + 4 + 3

網友看完紛紛留言，「有股蛋蛋的憂傷」、「你形容的感覺好像經痛喔」、「辛苦你了！你老婆以你為榮」、「這一篇絕對不能讓我老公看到」、「向真男人致敬」、「我爸結紮還沒打麻醉勒！很強吧」、「剛跟我老公吵完架，看完你的形容就是需要騙他夏天去結紮」。

也有不少男網友留言，「麻醉退了是真的那痛感覺有人一直踢下面，但醫生會開止痛藥所以還好」、「我悶痛快一個月才開始無感」、「原來我聽到的都是騙人的」、「老婆一直叫我去，被你說這樣，我更害怕了」、「 也太恐怖了 我怕怕」。

相關圖輯：處男都生性病？台灣初中生手指冒椰菜花 爸爸揭全因表哥「貪玩」（點圖放大▼▼▼）

+ 5 + 4 + 3

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：