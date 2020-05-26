何鴻燊逝世│賭王最大對手「賭聖」　聽骰、公海賭船橋段由他而來

賭王何鴻燊病逝，享年98歲，他一生充滿傳奇，不少年輕一輩的網民也許不知道，賭王以外還真如電影所說的有「賭聖」，那就是何鴻燊昔日拍檔兼人生中重要對手葉漢，早年兩人合力取得得澳門博彩專營權，惟後來反目，葉漢創出賭船出公海賭錢吸客之法，其持有的「東方公主號」後來被電影公司收購，並在《賭俠》一片出場。另一有趣的是，這位現實中的賭聖還是一位骰子專家，精於聽骰，有指《賭神》中的聽骰橋段是向他致敬。

電影中的賭聖，其實曾真有其人，他當年和何鴻燊取得澳門賭權。（《賭俠》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

賭王何鴻燊一生最大對手，是他原本的拍檔葉漢。外號「賭聖」、「鬼王葉」的葉漢從小愛賭，曾在賭場做荷官，搖骰動作利落又擅長搞氣氛，精於賭術更十分機警，不時防止賭客作弊。他早年和上一代賭王傅老榕等人開賭場，更研究骰子成專家享盛名。

傳聞葉漢曾遇上一班「聽骰黨」令賭場輸錢，為破解對手的不敗賭術，葉漢在家拿起骰盅練聽骰3日3夜，練成非凡聽骰功力，他發現骰子搖動落在盅底玻璃時，1到6點發出的聲音會有不同，即時要求賭場換盅底玻璃及加一層絨巾，規定荷官只能搖骰3次，以防再被聽骰。坊間有傳他擁非凡「聽聲辨骰」本事，《賭神》中的主角耳朵一動即知大小的聽骰情節，被傳是向葉漢致敬。

不過，據知葉漢後來和傅老榕不和，及至1960年傅去世，他看中賭牌空缺，和何鴻燊、葉德利、霍英東等成立新集團取得澳門賭牌。當時精於賭博的是葉漢，故賭場管理上還是他主理。葡京落成後葉引入百家樂、老虎機等新玩法，此時何鴻燊正學習管理賭場，至後來葉漢到摩納哥視察，有指何鴻燊期間曾解僱葉漢看中的人員，令兩人關係惡化，最終經一輪爭奪後，葉漢雖精於賭術，但營商上始終不及何鴻燊，1975年葉漢退出澳娛。

葉漢敗走後對賭業不死心，轉為主力搞賭船出公海賭錢，他曾到老牌賭城摩納哥的蒙地卡羅看過克里斯蒂娜號的賭船故事，想到海上賭船不必交稅、更不需賭博牌照，遂斥資550萬港元租下當時名叫「海龍星」的輪船，再花逾200萬元改建成「東方公主號」郵輪，大搞海上賭船。1988年，他連日在香港報章賣廣告，成功吸納許多打算到澳門賭錢的香港賭客，8層船艙內流傳許多紙醉金迷故事。

眼見賭船成功，愈來愈多人加入海上賭博行列，連何鴻燊也曾買下兩艘賭船，不過後來有賭船在海上起火，令公海對賭的生意大減。1989年葉漢決定離手出售東方公主號，他之後退出賭業，售賣所有賭業股份長居美國，仍不時到拉斯維加斯賭錢，但卻未再踏足澳門賭場。1997年他在香港寓所心臟病發離世，享年93歲，他離世時何鴻燊亦到場悼念，致敬他曾經的拍檔兼最大對手。

賭聖葉漢如電影般留下的傳奇故事，其中其創出的賭船東方公主號，1989年他出售後，東方公主號幾經轉手，最後落到香港永盛電影公司老闆向華勝、向華強手中，之後更在船上拍過《賭俠》等賭博主題電影，由劉德華、周星馳、周潤發等演出，紅極一時。另外，由王晶編導、改編自何鴻燊、霍英東、葉漢故事的電影《賭城大亨之新哥傳奇》，由劉兆銘飾演的聶傲天，原型即是葉漢。

（綜合）