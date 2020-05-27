10歲女不滿父母偏心家姐危坐8樓窗邊　媽媽跪地哭勸：我會改的

有兄弟姊妹的人小時候少不了曾經覺得家人偏心，這時父母的處理方法對子女的心理有重大影響。內地一名10女童疑覺得父母偏心姐姐，心灰意冷爬出8樓窗邊危坐，企圖跳樓輕生。媽媽見狀嚇得即時哭崩，激動跪在地上哀勸：「我會改的，媽媽現在已經改了好多了。」

內地一名10女童疑覺得父母偏心姐姐，竟爬出窗戶於窗邊危坐，媽媽見狀嚇得崩潰哭求。（搜狐新聞圖片）

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事發上周六（23日），江西景德鎮一名10歲女童與姐姐因瑣事爭執，之後疑覺得父母偏心姐姐，突然爬出8樓寓所窗戶外的狹窄位置，雙腳懸空危坐企圖跳樓。

女童媽媽見狀嚇得大哭，無助地跪在地上，聲嘶力竭哭求女兒回到安全位置：「我會改的，現在媽媽已經改了好多了，你也知道媽媽平時聲音就是大一點，其實脾氣沒什麼的，你也知道媽媽的脾氣，哪天有好東西我不是寵着你的？我天天晚上睡客廳，我從來不敢睡房間，我都說了，姊姊有的你都會有。」

面對媽媽的哀求，女童仍然無動於衷，幸好消防員趁女童沒有注意時，將她一手抱回屋內成功救援。

女童爬出8樓寓所窗戶外的狹窄位置，雙腳懸空危坐企圖跳樓。（搜狐新聞圖片）

事件引起內地網民討論，有人心痛女童，認為她應感到非常絕望才會選擇尋短，「心疼這個10歲女孩，這得是多麼絕望」、「家庭教育可能也有問題呀，是不是平日家裏人慣着姐姐一些呢？」、「2020年了還有人覺得父母教育沒問題，責任都在孩子呢」。

女童媽媽嚇得大哭，無助地跪在地上，聲嘶力竭哭求女兒回到安全位置。（搜狐新聞圖片）

不過也有網民認為女童媽媽即時跪下，反映家人平日百般遷就，質疑女童以生命威脅父母，「以後怎麼辦，不順心了就跳樓嗎？」、「小孩的家庭教育出了問題，什麼事情都可以以死相逼」、「我只心疼這個母親，不知道以後會被跳樓威脅多少次」。