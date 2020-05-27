台男UberEats叫「炭燒pizza」中大伏　一打開盒驚見「燒炭pizza」

近期懶人商機正熱，大家都開始利用外送平台點餐來解決3餐，不過有時也會有「中伏」的情況。日前一名網友在臉書《 爆廢公社 》中PO文提到，他在UberEats上點了窯烤Pizza當宵夜，沒想到將Pizza紙盒打開來後，裡頭的Pizza竟然都被烤焦，每一片都呈現焦黑的狀態，完全不像平常看到Pizza會有的樣子，也不禁讓他傻眼直呼：「我得罪了誰？」

炭燒變燒炭！即睇原圖及網友搞笑留言：

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原PO在文中表示，上週六（23日）自己在家獨自享受「美麗的夜晚」時，突然一時興起用UberEats點了一份280元的窯烤Pizza當作宵夜，沒想到他將Pizza紙盒翻開後，映入眼簾的竟然是8片「焦到發黑」的Pizza。從照片中可看出，原PO點的Pizza幾乎每一塊都被烤到焦黑，感覺已經變成完全不能吃的狀態，吃下恐會對身體造成影響，原PO也開玩笑的說道：「我點的絕對不是燒炭口味，就連房間都瀰漫燒焦味！」

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言「用成這樣，這店家怎麼還敢賣出去」、「要是我我一定會打電話去罵店家」、「太誇張了，為什麼還敢賣」、「這能吃嗎？應該要直接進廚餘桶」、「感覺是反向操作要打廣告」、「這樣一個碳烤Pizza要280？也太貴」、「這應該是黑炭口味」。

也有不少網友給原PO建議，「當下可以直接客訴」、「這請給店家負評不要給外送員負評，還可以回報客服換點數」、「收到有問題的餐點時可以拍照向客服反映，通常外送平台會退費，店家就沒辦法收到這筆錢」、「直接投訴啦，太誇張了」。

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