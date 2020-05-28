黃日華愛妻40年不捨梁潔華病逝　曾深情表白：成個世界只得佢

黃日華太太梁潔華昨（26日）因器官衰竭離世，終年59歲。黃日華一向是娛樂圈中有名「愛妻號」，過去多次為了家庭停工照顧太太，相信梁潔華離世他必深受打擊。兩人女兒黃芷晴（Adrian）早前在內地真人秀節目《女兒們的男朋友》中提及父母恩愛的片段，在網上也因而被翻炒，她笑言父親最愛吃麵包、踢足球、及「喜歡我媽」，黃日華的深情表白，令人感動，惟其妻最終不敵病魔，令人大感唏噓。

黃日華與妻子梁潔華由相戀到結婚近40年，一直感情要好，但昨（26日）突然離世，終年59歲。（黃日華微博）

黃日華活躍於80、90年代電視圈，曾與梁朝偉、劉德華、苗僑偉和湯鎮業合稱為「無線五虎」，其《射鵰英雄傳》「郭靖」及《天龍八部》「喬峰」角色更是令人難忘。其實戲外的他也一如角色般深情，對拍拖結婚近40年的妻子梁潔華用情至深，陪伴對方抗癌多年。

師弟越級追師姐

黃日華夫婦在1980年TVB結緣，當時他力追比自己大1歲的師姐梁潔華。黃日華指，「當時我哋都係『茄喱啡』（閒角），經常會一齊食飯、傾偈，後來為香港小姐個騷跳舞，多咗身體接觸，自自然然就一齊。」他們拍拖兩年後對外公開戀情，結果男方被訓練班導師當眾調侃：「有同學竟然在實習期間追師姐。」二人後來在1985年曾經分手，復合後在1988年結婚，兩年後再誕下女兒黃芷晴。

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梁潔華於2013年證實罹患血癌（急性骨髓性白血病）一度崩潰抑鬱。但在黃日華不離不棄下，她重拾勇氣對抗病魔，近年傳出已完全康復。不過黃日華仍選擇減少工作，將大部分時間留來陪伴太太，對外稱「願我身邊的女人永遠幸福快樂！」

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黃日華女兒曾言，爸爸是其心中最完美男人。（IG@黃芷晴）

黃芷晴：爸爸是最完美男人

兩人女兒黃芷晴去年參與節目《女兒們的男朋友》，透露爸爸最愛就是吃麵包、踢足球、喝奶茶以及「喜歡我媽」，坦言這樣的父親是其心中最完美男人。

黃日華聽後感動不已，感概表示女兒不是自己選擇的，但老婆是自己選擇娶回來，「這個對我來說，是我一生中最重要的人物，我一定要給她最好的，疼她保護她愛護她。」可惜生命無常，梁潔華終因病離世，與家人永遠陰陽相隔，回看黃日華昔日深情告白，更讓人無限惋惜。

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