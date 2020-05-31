韓國白雪雪小狗勁似棉花糖　馬爾他犬自戀又為食　勁吸20萬粉絲

「主人，快來拍我！」，要寵物坐定定看鏡頭是艱難事，拍一張成功的照片可能已花上主人大半天。不過對於韓國這隻萌爆小狗來說「其實唔難」，不但眼仔碌碌淡定望實鏡頭，表情還相當豐富，伸脷、瞇眼笑賣萌做到足，但一旦美食當前，「狗界萌妹」為食樣原形畢露，讓人看得治癒，Instagram開設3年來已吸逾20萬粉絲。

韓國狗狗「草莓」萌爆「自拍」！（ig「ddalgi_o」圖片）

+ 9 + 8 + 7

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

這頭毛聳聳白雪雪的馬爾他犬名叫「草莓」（IG: ddalgi_o），主人常常在Instagram分享牠的可愛日常照，只叫草莓表情多多，水汪汪的黑瞳完全不怕鏡頭，有時傻傻地看着前方，有時自戀滿滿地欣賞鏡中的自己，又讓主人為牠穿上美麗的衣服來拍照。

+ 17 + 16 + 15

不過「淑女」還「淑女」，美食當前已顧不及儀態，主人不時分享草莓食指大動的神情，當主人遞上意粉，本來斯斯文文的牠隨即開懷大吃，還吃到嘴巴邊雪白的毛都沾上汁液，津津有味。草莓的萌照和有趣的片段，為辛勞了一天或心靈感疲倦的網民，帶來滿滿的治療感。

同場加映：韓國IG大叔魂妹妹

+ 5 + 4 + 3