如何叫醒聾盲狗狗？　主人施展最溫柔一招　網民睇見感動到想喊

美國田納西州（Tennessee）獸醫助理曼尼（Aiden Mann）2019年領養了迷你牧羊犬「普拉姆」（Plum），由於普拉姆天生失明及失聰，因此主人需要付出更多耐性和愛心去照顧牠。曼尼近日在Instagram上載片段，拍下自己在早上如何叫醒普拉姆，不少網民看後都大讚曼尼非常溫柔，主人與愛犬的交流令人動容。

影片中，曼尼先是小心翼翼靠近熟睡中的普拉姆，然後緩緩俯身向牠的鼻頭吹氣，普拉姆立刻醒來，但就顯得有點惶恐不安，這時曼尼溫柔地將牠抱入懷，隨即冷靜下來。

不少網民留言稱非常感動，「這太溫柔了，看得我忍不住落淚」、「無論是健康抑或有殘疾的狗狗，都值得一份最好的愛」、「狗狗能遇上這麼一個疼惜牠的主人，真是有福了」。

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呼籲正視配種方法問題

影片至今錄得逾64萬次點擊率，曼尼說，原先只是一心解答網友的疑問，根本沒想過會有這麼多人分享影片，否則絕對不會隨隨便便著「穿窿」T恤拍攝。他表示，領養普拉姆時自己也很擔心能否好好照顧牠，「但當我第一眼看到牠，馬上愛上牠了！領養並非一個艱難的決定，牠實在值得在一個充滿愛的環境下生活。」

曼尼呼籲公眾正視狗狗的配種方法問題，事關他認為是錯誤的基因組合導致普拉姆又盲又聾。曼尼說：「我身為一名跨性別人士，加上普拉姆的特殊情況，或者令我們看起來很特別，但不管每個生命有多麼的不同，全都是值得愛與被愛的。」