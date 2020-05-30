新冠肺炎 |印度猴群突襲醫學院攻擊研究員　搶走確診患者血液樣本

猴子搶人類食物的事件時有發生，但印度一群猴子卻搶了一批危險樣本。印度傳媒報道北方邦一個國立醫學院被偷走2019冠狀病毒（COVID-19）患者血液樣本，一群猴子襲擊一名實驗室研究員，並搶走移送中的樣本。當局還未捉回那些猴子，卻拍得猴子在樹上嚼着相信是採集容器的東西，事件令附近居民非常擔心病毒會在該區爆發。

事發後有猴子爬到樹上，似在嚼測試盒之類的東西。（《印度時報》片截截圖）

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印度北方邦首府勒克瑙附近的密拉特市（Meerut）設有印度其中一個治療新冠肺炎的醫學院，還有一個病毒實驗室。據當地傳媒報道，周五有一群猴子攻擊實驗室人員，並取走一批疑為新冠肺炎患者的血液樣本，當時醫生正對4名新冠肺炎懷疑患者進行檢測。

事發時，一名實驗室的技術人員正處理4名新冠肺炎懷疑患者的血液樣本，技術員正將樣本帶到實驗室，但一群猴子突襲他並搶走樣本及檢測用的試劑。

隨後醫學院總監發聲明證實事件，正進一步調查，亦已通知森林部門，但還未捉到猴子，現時也不清楚血液樣本有沒有灑了出來，也不敢肯定猴子接獲到血液樣本後會不會受感染，但補充道現時未有科學研究表明COVID-19可以從人傳播到猴子身上。

總監交代被偷走的不是用來檢驗肺炎患者的咽喉試紙，而是醫學院為正接受治療的確診患者所採集的血液樣本。

據《印度時報》報道，其中一隻猴子時發後被發現坐在一棵樹上，嚼着似乎是樣品採集盒的東西。院方再次為被搶走樣本的患者採集血液樣本。實驗室人員亦被要求提供書面解釋，因為他們發現其中一隻猴子時竟然是先拍片而不是尋求協助。院內醫生向傳媒透露，該區猴子一向惡名昭彰，過去也曾造成嚴重破壞。

印度北方邦至今已爆出近7500宗病例。雖然密拉特的人們已習慣見到猴子，但當地人擔心猴子會將樣本帶到附近的民居，令病毒在區內散播。

（綜合）