【另類抗疫】東京鐵塔重開　上展望台冇𨋢搭仲要行600級樓梯

日本終正式解除全國緊急狀態令，不少休閒設施、商業區等逐步重開，其中包括著名地標「東京鐵塔」。不過大家未敢鬆懈，未免疫情爆發，僅供有需要人士使用升降機服務，遊客不可乘搭電梯，需要自行步行600級樓梯上展望台，官方表示順道鼓勵大家多做運動，可謂另類抗疫。

自日本全國緊急狀態令實施，東京鐵塔的展望台於上月8日被逼關閉，直至本月28日重開，不少民眾終於可再次走到塔頂的展望台欣賞一流的夜景。（Getty Images）

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自日本全國緊急狀態令實施，東京鐵塔的展望台於上月8日被逼關閉，直至本月28日重新開幕，民眾終於可再次走到塔頂的展望台欣賞東京的夜景。雖然疫情放緩，為了避免參觀人士聚集，鐵塔官方亦實行一連串措施，其中一頂是禁止遊客乘搭升降機前往150米高的展望台，傷健人士及長者可獲豁免。

官方同時由本月28日開始至6月14日，開放外旁的600級樓梯，鼓勵大家行樓梯上展望台，到達後亦需要與其他參觀人士保持至少2米距離，站在已標記好的位置欣賞美景。

為了避免參觀人士聚集，鐵塔方面實行了一連串措施，其中一項就是禁止遊客乘搭升降機到達150米高的展望台，傷健人士及長者可獲豁免。（資料圖片）

網民紛紛笑言這是另類抗疫方法，「肺部肯定變好了」、「預防感染最佳方法」，有網民無奈表示600級樓梯令人感到沉重，「真的可以走完嗎」、「不能想像上去去後不斷抖氣的樣子」、「大腿應酸死了」。

（東京新聞）