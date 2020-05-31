巴士食麥當勞留垃圾塞爆座位罅　網民怒斥缺德乘客：好噁心！

在公眾地方保持衛生乃基本防疫常識，但無奈往往有缺德乘客隨意丟棄垃圾在交通工具上，影響衛生。有網民最近乘坐巴士時，竟發現有人吃完麥當勞後，將所有垃圾直接「塞入座位罅」，引起網民炮轟「勁冇品」。

有網民最近乘坐往返太和邨及大埔墟站的71K號巴士時，發現有人吃完麥當勞後，竟將所有垃圾直接塞滿座位罅，非常欠缺公德心。（fb「Tai Po 大埔」）

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該網民昨日於facebook群組「Tai Po 大埔」上傳相片，指在一輛往返太和邨及大埔墟站的71K號巴士上，看到下層座位罅塞滿麥當勞紙袋、漢堡包包裝紙、麥樂雞醬包裝盒等，甚至連麥樂雞包裝盒都被隨手塞到兩座位之間。樓主也不禁直斥涉事乘客毫無公德心。

帖文引起大埔街坊熱議，紛紛表示最近巴士上經常看到垃圾，批評涉事人完全不顧其他乘客感受。（fb「Tai Po 大埔」）

帖文一出，隨即引起大埔街坊網民熱議，紛紛批評涉事乘客「非常缺德」、「好噁心」、「呢排搭巴士，都成日見到車上好多垃圾！」另外有網民指出，巴士上經常都有缺德乘客，除了吃完東西後不帶走垃圾，「仲有差不多每日都有人剪指甲」，完全不顧其他乘客感受。