貨Van考牌掉頭差少少　的士逆線爬頭「搶閘」　網民轟自私到極點

考一次車牌隨時花費逾萬元，因此不少人考路試時都戰戰兢兢。不過日前有考生準備窄位掉頭時，一輛的士突然逆線爬頭，幾乎緊貼應考中的輕型貨車車頭強行駛走，疑導致考官出手趕忙煞停貨車。大批網民炮轟的士司機自私和欠風度，「家陣環境唔好，人哋使成皮（萬）去考個牌諗住搵食，你咁樣整人」。

網上一段車cam片掀起熱議，一輛的士被批評強行「攔截」正在考試的輕型貨車考生。（facebook影片截圖）

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據網民在facebook上傳的車cam影片，事發周三（27日）早上，當時有人正駕駛輕型貨車考掉頭，樓主遂停車等候，但後方一輛的士不耐煩響咹，未幾逆線爬頭，強行駛離路段，掉頭到一半的貨車需趕忙煞停，不少網民都認定考生必定因此「肥佬」。

樓主不滿表示，「你係後面響我咹，我冇所謂，你夾人哋考緊試部車，你真係好有風度。家陣環境唔好，人哋使成皮嘢去考個牌諗住搵食，你咁樣整人」。影片在網上引起熱議，許多網民紛紛表示「睇唔過眼」並狠批的士司機，「個個都考過牌，畀啲同理心等多一分鐘唔得嘅」、「影衰晒的士佬」、「自私到極點」。

不少的士行家看完影片後亦指，估計涉事司機「趕接單」，「我都係的士司機，呢個真係冇得幫」；但也有部分人指出，即使沒有的士出現，相信該名考生的駕駛技術都凶多吉少。