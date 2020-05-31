業績未達標要生吃蚯蚓泥鰍當「激勵」　貴州裝修公司被批虐待員工

員工未能達到業績目標，有一些處分十分平常，但亦也不能太過份。貴州一間裝修公司，竟要求業績未達標的員工吃蚯蚓和吞活泥鰍，十分噁心，事件曝光後，老闆仍不知錯，反而表示會起訴流出影片的員工，說他「拿着公司的錢，去投訴公司」。

一名女員工真的把蚯蚓放進口裡，再大口大口喝下水。（網上圖片）

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事件發生在貴州畢節一間裝修公司，網上流傳一張處罰清單，當中列出員工如未摘旗、未簽單、未帶單的各式處罰，包括一些輕鬆的「打掃廁所15分鐘」，但也有「吃蚯蚓」、「泥鰍」等可怕的懲罰。

網上流傳的影片可見，一名女員工用雙手捧住一張紙巾，紙巾上有一條活的蚯蚓，有人問「會不會有問題，還在動」，又有人質疑有寄生蟲，之後一名女員工還真的把蚯蚓放進口裏，再大口大口喝水將蚯蚓沖進肚內。有員工甚至連包住蚯蚓的紙，直接吞下去。

事件發生在貴州的畢節裝修公司，網上流傳一張處罰清單，當中列出員工如未簽單、未帶單的處罰，包括「吃蚯蚓」、「泥鰍」。（網上圖片）

據了解，如果不吃蚯蚓或泥鰍，可改為罰款人民幣500元（約544港元），但是，即使員工想罰款了事，也要以借據的方式來處理，並要請全公司吃早餐，所以很多人最後都選擇吃蚯蚓、泥鰍作為懲罰。

有內地媒體聯絡到該公司的負責人曹先生，他表示泥鰍是生的，「是切好片，消過毒的」，目的是激勵員工掙錢，也不覺得這樣的做法有何不妥，「我花幾千請你過來不是來虐待你，那肯定是想你賺錢」，他又指，要告流出影片的員工侵權，「拿着公司的錢，去投訴公司」不合理。

事件曝光後，當地市監局正介入處理，有律師則指，公司做法可能會對員工造成心理、生理上的危害，涉違反內地《勞動合同法》。大批網民也狠批該公司懲罰員工方法，「這是什麼公司，一文不值垃圾公司」、「這老闆是惡魔吧」、「在這樣沒有人性的公司工作，人還有尊嚴嗎？」、「是我一定馬上離職」。