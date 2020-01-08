工作4年同事從不邀約吃飯　員工聚餐被遺忘　內地男駕鏟車毀公司

無人叫你食飯，到底這是同事的錯還是自己的錯？內地一名60歲男子在一家混凝土公司上班4年，同事之間吃飯從不約他，到去年9月尾，公司為慶祝國慶請全體員工聚餐，竟然一樣沒叫他。翌日男子憤怒得開鏟車入公司破壞設施，公司負責人見他情緒激動不敢阻止，又嘆道男子平日性格孤僻，大家都不願和他交往。男子日前被法院以涉嫌故意毀壞財物罪名起訴。

鄧男駕鏟車入公司，破壞兩個骨料倉。（檢察院圖片）

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60歲鄧姓男子在上海松江區一家混凝土公司工作，在去年9月尾發現公司為了慶祝國慶，請了全體員工聚餐，但卻忘了叫自己。鄧男想到已經在公司工作4年，平日的工作量很大，但同事間吃飯聚餐從不叫他，當晚氣忿難平。

去年9月30日，鄧男當天本來放假，但生氣得跑回公司，發現有同事正駕駛鏟車，他上前把對方拉下來，自己駕着鏟車駛入工廠，用車鬥撕開兩個用來生產混凝土的骨料倉的鐵皮，待氣消了他才下車走去吃早餐。公司負責人目擊事件，但礙於鄧男當時情緒激動不敢上前阻止，報警後待上海公安到場將鄧男拘捕。

鄧男駕鏟車入公司，破壞兩個骨料倉。（檢察院圖片）

調查期間，鄧男透露是公司同事一直不和他吃飯，連全公司聚餐都不叫自己，一怒下才犯案。公司負責人解釋絕非存心忽略對方，而是鄧男平日性格很孤僻，開口埋口都在罵東罵西，故同事們不想和他來往，最後搞得沒人叫他去聚餐，才出現了誤會。

鄧某非精神病患者，有完全刑事責任能力，駕鏟車毀壞了公司設備，造成逾萬元損失，上海市松江區人民檢察院指鄧男涉故意毀壞財物罪，正向他提出起訴。

（澎湃新聞）