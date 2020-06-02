港鐵柴灣站扶手梯「炒梯」　金屬碎片彈出　網民：咪掛住玩電話

搭港鐵扶手梯時不時聽到提示叫乘客要小心，你有聽話嗎？有網民分享今午（2日）在港島線柴灣站目擊的「炒梯」事件，並上載意外後梯級碎片四散的恐怖情況，引來網民議論紛紛，不少人都提醒乘客搭扶手梯時真的不要只顧玩電話，「專心搭，有事跳起都跳得快啲」。港鐵回覆《香港01》指，車站職員發現扶手梯上層位置有梯級及梯梳損壞後已即時圍封，正檢查電梯了解事故原因。

有網民在FB發帖，指柴灣站近A出口的扶手梯下午發生「炒梯」意外。（Jason Lau@柴灣人柴灣事）

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有網民下午在facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖，上載照片顯示該站近A出口的扶手梯，發生「炒梯」意外，可見有數塊金屬碎片裂開彈出，但樓主未提有人受傷，引來網民議論紛紛。

事實上近年不時都發生港鐵扶手梯炒梯事故，更偶爾有人受傷，網民不時討論如何自保，其中最多人認同乘客確應和站內語音提示所說，不要只顧低頭玩電話，以免出事時未能第一時間作出反應，另大家亦指如搭乘時聽到怪聽，或是機內零件出問題的先兆，宜向站內職員報告，以防患於未然。

《香港01》去年曾整合港鐵炒梯事故資料，發現觀塘站原來曾連中三元。（資料圖片）

港鐵回應《香港01》查詢指，今日下午4時半柴灣站職員在車站控制室見燈號亮起，顯示一條連接大堂及月台的上行扶手電梯安全裝置啟動，職員到場發現扶手電梯上層位置有梯級及梯梳損壞，即圍封該部扶手電梯。事件中無人表示受傷，車站安排職員在場指示乘客使用其他扶手電梯。港鐵職員及承辦商員工現正檢查電梯，了解事故原因及維修。

2018年觀塘站發生的炒梯事故，曾嚇倒不少乘客。（資料圖片）

《香港01》去年曾整合2018年頭至2019年頭的港鐵扶手梯故障意外資料，發現該段時間發生最少15宗港鐵電梯意外中，11宗都涉及「炒梯」，其中3宗分別疑因乘客頸巾和螺絲卡着組件引致，大部分都無人受傷，而統計的15宗故障意外中，更有3宗都發生在觀塘站。