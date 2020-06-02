馬鞍山郊野公園執垃圾遇一地Condom　方健儀：只當郊野一夜情人

受新冠肺炎疫情影響，很多人都未能出國外遊，因而掀起留港行山郊遊熱潮，不過公民意識則令人搖頭嘆氣。前新聞主播方健儀日前與義工一起到馬鞍山郊野公園執垃圾，驚嘆垃圾種類多到難以想像，更有十幾個不同牌子的避孕套包裝散落一地，她無奈表示：「原來真的有人只當郊野是一夜情人」。

方健儀到馬鞍山郊野公園執垃圾，驚見十幾個不同牌子的避孕套包裝散落一地。（方健儀fb圖片）

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方健儀周日（31日）參加了一個清潔活動，與義工一起到馬鞍山郊野公園一帶執垃圾，直言「遇上一地dom dom」。她指垃圾種類多到「估唔到」，不但膠樽、口罩和煙蒂滿地，路邊還撿到十幾個不同牌子的避孕套包裝，另有膠樽和梳子。

她感嘆指，「自己垃圾自己帶走」應是老生常談，但郊野仍然垃圾處處，原來有人真的只當郊野是「一夜情人」、「Happy完就算，不用負責任」。

方健儀與義工一起到馬鞍山郊野公園一帶執垃圾，直言「遇上一地dom dom」（方健儀FB圖片）

有網民非常認同她的帖文，「係唔知點樣可以教導這班自私鬼」、「香港人幾時先可以有公德心一啲呢？」，有人亦驚訝稱「乜原來真係有人嚮郊外搞呢啲？」、「土地問題都要有公德心」。有其他義工則指在大帽山發現2個避孕套，煙頭更達385個，非常誇張。

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