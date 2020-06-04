無品乘客懶撳鐘落車　巴士飛站反遷怒車長：你做咩唔停車？

快到站要按鐘落車是常識吧，不過近日有巴士司機於網上撰文，怒指部分乘客「惡人先告狀」，落車前不按鐘，巴士過站了反向站長投訴樓主不停車，更反問「呢個站好多人落，點解唔停」。車長堅持若乘客要下車，必須先按鐘，直言不怕被投訴，事件引起網民熱議。

有巴士司機於網上撰文，怒指部份乘客「惡人先告狀」，巴士過站了反向站長投訴樓主不停車。（Google街景截圖）

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該司機近日於facebook群組「大埔Tai Po」撰文大呻遇上無品乘客，他指昨日早上負責駕駛73X路線，由荃灣如心廣場開至富善邨總站，但巴士駛至大埔中心總站時，部分欲下車的乘客卻只站在中門不按鐘，結果樓主以為沒人下車就直接飛站至富善邨總站。

去到大埔中心總站時，部份欲下車的乘客卻只站在中門不按鐘，結果樓主以為沒人下車就直接飛站至富善邨總站。（Google街景截圖）

有乘客發現巴士過站後即按鐘，並鼓譟起來與司機對質：

也有乘客力撐司機，大聲稱「撳鐘落車係常識嚟㗎嘛」。巴士到達總站時，有男乘客極度不滿，更向站長投訴，但二人堅持乘客下車前需要先按鐘，結果該乘客更想用電話拍片公審車長，車長即開聲阻止，「你咪擺上網囉，睇吓邊個啱邊個錯」。

車長狠批部分乘客自私，「我都特登收慢啲入大中總站，你地依然係唔撳鐘，成班XX企喺個中門都唔知做乜」。他更揚言不害怕被投訴，「係㗎，係咁惡㗎啦，快啲投訴我啦，我開工至今都未試過畀人投訴過呀」。

不少網民為車長抱不平，「撐你，司機」、「香港真係多懶人，個個都指意其他人」、「真係慘，估唔到啲人連巴士都唔識搭」、「咁想要站站停就搭港鐵啦」；亦有網民表示試過巴士飛站，非常明白按鐘的重要性，「講到尾都係自己問題」、「依家一定記得撳鐘」。

（facebook群組「大埔Tai Po」）