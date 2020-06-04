巴士座位驚現用過染血M巾　網民：究竟點樣甩出嚟？

乘客遺留個人物品在巴士上雖然常見，但有時部分「失物」卻讓人目瞪口呆。有男網民日前乘搭巴士時，竟在某座位上看到有疑似用過且染血的衛生巾，隨即引來網民熱議，又非常好奇涉事「主人」到底如何將這般私密的用品留在車上。

有網民日前在巴士座位發現用過衛生巾，上面還疑有血漬，場面嚇人。（fb「on9仔女同盟會 (on9限定)」）

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該名男網民前日（2日）在facebook群組分享巴士奇遇，上傳一張照片顯示巴士座位上驚現一塊用過的衛生巾，上面更疑似有血漬，但拍照者未有透露事發日期和涉事巴士路線，僅笑言：「邊個跌咗嘢？快啲認左佢！」

帖文一出，隨即引起網民嘩然，留言怒斥涉事乘客毫無公德心，「有冇咁污糟呀」、「勁嘔心」、「坐咗落去行10年衰運」、「嗰個人真心賤兼核突」。除了大罵留下衛生巾的缺德乘客，許多網民對於遺留衛生巾的過程更感好奇，「究竟點樣甩出嚟」、「完全超出正常人邏輯範圍」。

↓↓↓最近接連有網民在巴士發現缺德乘客↓↓↓

有網民邊開玩笑邊分析箇中原因，「可能唔小心跌咗出嚟，黐唔實又咁啱着裙」、「係咪當場換片」，部分人則認為「呢個分明唔係跌咗啦，係專登除出嚟」。另外，有網民就分享類似經歷，上傳照片指曾遇到有人遺留假牙在巴士座位，嚇得留下童年陰影。

（fb群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」）