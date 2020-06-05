【記得捐血】婦產科醫生目擊孕婦狂出血　輸血保命別讓孩子失媽媽

醫護人員在最前線「落手落腳」守護巿民的生命，但每位巿民只要能夠捐血，亦能成為無名的救人英雄！紅十字會在facebook專頁透露，現時血庫欠缺B型血，呼籲大家幫忙，而fb專頁亦發文，講述血液對病患，尤其是婦產科的重要性，有婦產科醫生曾目擊孕婦生產時狂流11,000cc 血，即其全身的血液流光，幸同步有足夠血液可輸，才保住性命，令初生孩子不致失去媽媽。會方藉此呼籲巿民踴躍捐血。

李灝賢醫生也成了恆常捐血者。（紅十字會FB）

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「血對產科真係超 ‧ 重 ‧ 要！#孕婦出血嘅case，可以好快好誇張，我做過 #輸血 最多嘅case，個媽媽喺生產過程中總共流咗 11,000cc 血──真係一邊流一邊輸，媽媽全身嘅血都已經唔係佢自己嘅。」東區醫院婦產科副顧問醫生李灝賢如此說。

（資料圖片）

香港紅十字會輸血服務中心近日在fb專頁發布李灝賢醫生受訪內容，她加入婦產科10年，平均每年都會到遇到3至4位孕婦需要輸10 包以上的血，指如孕婦在孕期中發現患有胎盤前置、植入子宮等都會加倍留神，惟即使做足準備，生產總有風險，若生產時當子宮沒收縮、或用盡辦法都控制不到出血，那血液及血製品，就是遇事孕婦最重要最寶貴的藥。

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李灝賢醫生提及，孕婦大量出血易現「瀰漫性血管內凝血」狀態，若未及時輸血或不夠血，一旦媽媽出事，一整個家庭會受害：「準媽媽本身入嚟係一個健康嘅人，萬一媽媽有事，世上就會多咗一個孤兒，爸爸亦都極難獨自去面對。」

因第一身目擊很多產婦需大量輸血個案，故此李醫生也成了恆常捐血者，至今已累計捐血28次，又認為不止醫護，大家平日捐血，其實也是拯救危在旦夕孕婦的其中一個重要方法。