泰女敲碎蛋殼驚見灰綠「長條寄生蟲」　超市急回收化驗

泰國春武里府（Chonburi）34歲女子蘭西雅（Rangsiya）在超市買了一盒雞蛋回家準備製作甜品，豈料煮熟後一剝開，蛋內竟是一大堆灰綠色的長條狀不知名物體，看似一團變壞了的寛條麵；由於擔心可能是寄生蟲，蘭西雅遂透過Facebook向網民求教。

蘭西雅稱，上周日（5月31日）購買雞蛋回家煮熟後，一敲碎打開嚇然見到一大堆蜷曲的長條狀物體，擔心可能雞蛋內長出的寄生蟲；因為是首次遇到類似情況，她不知如何處理，且不欲在尚未找到真相的情況下隨意散布消息，影響到涉事超市的商譽，故在Facebook上求助。

網上照片所見，蛋殼內壁黏滿灰綠色的物體，蛋白及蛋黃都不見了，全是一大堆扁平的長條物。蘭西雅的帖文獲大量網民回應，「這太詭異了！很噁心」、「雞蛋怎麼會長出意粉？太古怪」、「幸好你沒有吃下肚，不然恐怕會生病」。

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超市後來派員與蘭西雅聯繫，並將有問題的雞蛋回收及拿去化驗，預計一周後有結果。

當地媒體引述泰國農業大學（Kasetsart University）的專家指出，初步判斷蛋內異物並非寄生蟲，而是細菌感染後造成組織變異，逐漸形成類似蠕蟲般的外觀；專家強調，雞蛋受堅硬外殼保護，一般難以被寄生蟲或蟲卵入侵。