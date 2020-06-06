腸胃炎巴士上嘔吐　好心乘客爭相遞紙巾搓手液　女子：大埔好有愛

在新冠肺炎（COVID-19）疫情下，若身邊有人咳一聲，大部分人都避而遠之。惟有網民最近在乘搭巴士時因腸胃炎嘔吐，即使在非常時期，仍遇到許多好心乘客上前關心，爭相遞上紙巾、膠袋、口罩等，又主動問她會否需要搓手液，令事主「感動到差啲流淚」。

有網民日前乘搭巴士時，因腸胃炎而在車上嘔吐，其後獲多名乘客爭相關心，令她非常感動。（資料圖片）

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女事主昨日在facebook群組「Tai Po大埔」發帖，表示周四（4日）早上乘搭73x號巴士期間身體不適，當巴士在公路上塞車時忍不住嘔吐。坐在女事主身後的乘客即拔足狂奔到後車廂，但她亦理解，認為在非常時期「見到人嘔都真係幾驚」。

當女事主仍在徬徨之際，其他巴士乘客卻開始爭相遞紙巾、濕紙巾和膠袋給她，「前面乘客仲問我：『我有多個口罩呀，你要唔要呀？』」，接着身旁的乘客又問她要不要搓手液，種種暖心舉動都讓女事主感動不已，坦言「嗰下我真係感動到差啲流淚，車上面竟然有咁多好人，大埔人真係好」，感恩自己在大埔長大。

同車乘客爭相遞上紙巾、膠袋、搓手液等，令女事主「感動到差啲流淚」，表示大埔友好有愛。（資料圖片）

不過，女事主形容男友就不像她那麼幸運，在車上嘔了3次，「嘔到成身都係都冇人理佢，直至佢開口問人有冇膠袋和紙巾，問咗幾分鐘，先有個阿姨遞膠袋畀佢」。她又強調，自己與男友只是食錯東西導致腸胃炎，二人已照X光，着同車乘客毋須擔心，並為車上嘔吐一事道歉。

不少網民大讚乘客「好有愛」，着事主小心身體，「大埔人好有愛！天氣熱食嘢小心點」，又有人笑言「幾時都係做女人好」、「樓主男友仔真係好慘」。

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