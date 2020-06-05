巴士大媽嫌冷氣凍　用呢樣嘢黐實風口位　網民：咁都畀佢諗到

近期天氣炎熱，不少人乘搭巴士會大開冷氣吹風，但最近有網民錄到一名大媽坐車期間嫌冷氣凍，但她竟不是直接關掉冷氣風口，而是撕走本來貼在椅背的廣告貼紙，並貼在出風口，非常騎呢。一眾網民看得黑人問號，紛紛追問：「佢做緊乜？」

樓主指，當時大媽不斷試圖把椅背上的康文署廣告貼紙撕下來，然後把貼紙竟貼於上方的吹風口。（fb片段截圖）

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該網民近日（29日）於facebook群組「將軍澳街坊經濟圈」上載片段，表示早前乘搭巴士時，看見坐斜對面的大媽做出奇怪舉動。樓主指，當時大媽不斷試圖把椅背上的康文署廣告貼紙撕下來，然後把貼紙貼於上方的吹風口。

樓主當刻才知道原來大媽怕凍，於是找貼紙貼在風口位，但她似乎仍未滿意，再次試圖撕下另一張長方形貼紙。（fb片段截圖）

樓主當刻才知道原來大媽怕凍，於是找貼紙貼在風口位，但她似乎仍未滿意，再次嘗試撕下另一張長方形貼紙。樓主續稱，大媽最後因為怕被人看見而停手，但對貼紙封口法仍非常不解，「我又唔覺得佢錯，又唔覺得佢啱，個人覺得佢應該要撕打橫大張嗰張先夠遮」。

事件亦引來不少網民討論，認為大媽其實破壞公物，「佢係咪坐長途車悶得滯」、「點解唔試下黐住自己個頭」、「咁都畀佢諗到」、「可接受，我覺得佢幾醒」。不過亦有網民反映現時新款巴士冷氣風口位設計不佳，「坐出面位兜頭吹係好唔舒服」、「有時真係吹到頭都痛」。

（fb群組「將軍澳街坊經濟圈」）