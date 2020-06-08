台女訂製貓公仔懷念離世主子　成品完全唔似樣　網民：是抽象風格

貓貓狗狗只能陪伴主人十多年，不少人都會用盡方法紀念已離世的寵物。有台女日前發文，指家人飼養的貓咪早前離世，決定訂製其造型的公仔作為紀念，沒料花費數百台幣，換來的製成品竟然面容扭曲完全不像，更離譜的是賣家竟自豪地問「很像很可愛吧？」，令她非常傻眼。

有台女指家人飼養的貓咪早前離世，決定訂製其造型的公仔作為紀念，沒料製成品竟然面容扭曲完全不似。（fb群組「爆怨公社」）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該台女於facebook群組「爆怨公社」發文，稱家人的愛貓離世，「為了懷念牠，想做一隻公仔」，於是花費799台幣（約208港元）訂造貓咪造型的模型公仔。不料收貨後驚覺中伏，收到的公仔不但面容扭曲，外型也完全不像樣，完全看不出按圖訂造的感覺。

台女向賣家提出跟訂造圖完全不相似的不滿，對方卻充滿自信地回覆稱「我做了這麼多，沒有客人說沒一分像」。（fb群組「爆怨公社」）

然而賣家於交易完成後，卻自信地問台女：「很像很可愛吧？」台女雖感無奈，也保持禮貌表示「是真的很可愛 ，可是一點也不像啊」，同時向對方提出跟訂造圖完全不相似的不滿，直指貓咪公仔代表家人與毛孩的回憶，「三分類似還可以，可是一分都不像，我很難接受」。

不過賣家未知是裝傻還是「死雞撐飯蓋」，竟充滿自信地回覆稱「我做了這麼多，沒有客人說沒一分像」，又指或是雙方溝通有誤，「可能您想製作的不是這種」。

↓↓↓網民熱烈討論↓↓↓

+ 2

同場加映：奴才變貓臉嚇親主子

+ 14 + 13 + 12