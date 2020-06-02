主子一腳踩落麻辣青瓜　白毛變橙金色仲有味　網民：紅油貓手

主子百厭時常見，但今次意外真的叫奴才投降！有網民於facebook上載相片崩潰求救，表示主子突然踩進用麻辣醬醃好的青瓜，結果腳掌連同毛髮染成橙色，無論怎樣清洗也洗不走其味道及顏色，令樓主不知如何示好。網民看到喵星人慘況笑不攏嘴，笑言主子的腳掌變成新菜式，更留言改名，非常爆笑。

樓主表示主子一時百厭踩進用麻辣醬醃好的青瓜，當發現時已見腳掌本來白色的毛髮變成橙色。（fb圖片）

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該大意的奴才最近在fb群組上載相片，表示主子一時百厭踩進用麻辣醬醃好的青瓜，當發現時已見腳掌本來白色的毛髮變成橙金色，「依家抺唔甩啲色仲好大陣麻辣味，點算」。

網民紛紛留言笑爆，表示主子今次真的闖出禍，又替其肉球改菜名，「麻辣貓手」、「香辣貓腳」、「麻辣肉球」、「今晚有餸加啦」、「留名索香香肉球」。

網民紛紛留言笑爆，表示主子今次真的闖出禍，又替其肉球改菜名。（fb圖片）

主子的腳掌連同毛髮亦染成橙色，無論如何洗也洗不走其味道及顏色。（fb圖片）

亦有不少網民建議不同方法，「要剪咗啲毛呀，唔係佢洗面嗰陣就辣死佢啦」、「用有機椰子油抹啦」、「用牛奶中和辣味」。亦有網民鬼馬留言，「用口幫佢吮到冇味為止」、「叫隻貓自己奶返乾淨」。

（facebook）

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