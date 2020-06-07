葵涌廣場撈金魚驚見「微笑」魚蝨　回家翌日救唔返　網民勸勿幫襯

不少愛護動物的人都提倡「領養代替購買」，然而市面仍有以動物牟利的生意。有港媽日前帶女兒到葵涌廣場玩撈金魚，原打算只讓女兒試一次，並將魚帶回家飼養，可是當晚已發現3條金魚身體狀況不佳，身上均有俗稱「魚蝨」的寄生蟲，其中一條更於翌日死亡。網民看過帖文均直指撈金魚與虐待動物無異，呼籲避免幫襯以助長相關行為。

有港媽稱於女兒撈到的金魚身上發現寄生蟲，更指其中一條翌日死亡。（fb群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」）

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該名港媽日前於facebook群組發文，指早前與女兒到葵芳葵涌廣場，其間女兒「扭計」要玩撈金魚，她本來已多次拒絕，不過因本身有養魚，想到可想金魚帶回家，最終也答應女兒只此一次，「至少可以拎返去養，好過死喺個池到」。

不過當她帶3條金魚回家後，即發現每條的身上也有寄生蟲依附着，遂即時將3條魚從魚缸中取出，「放落魚缸先發現有蟲，即刻拎走，如果唔係我啲魚都病埋吖」。

港媽指回家後始發現3條金魚身上均有寄生蟲依附。（fb群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」）

網民看過相片，指出相中猶如正在微笑的寄生蟲俗稱「魚蝨」，本身屬常見問題，但3條金魚看起來狀態較差，遂建議她先將本身飼養的魚與3條金魚分開，同時要消毒及盡快購買藥水治療。樓主也回覆指會盡力搶救不放棄小生命，惟黑色的金魚翌日早上已死亡。

網民看過相片，指出相中猶如正在微笑的寄生蟲俗稱「魚蝨」，屬魚類常見寄生蟲。（fb群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」）

另外，不少網民都留言表示撈金魚性質與虐待動物無異，指出金魚長期處於水質不佳的環境，加上常常被撈起容易受傷，認為最佳應對方法是拒絕光顧，並要教育小朋友，「啲魚長期喺嗰度俾人撈俾人玩，魚壓力好大，再加上啲水質差，一定易有病、生蟲」、「其實玩撈金魚好唔人道，當啲動物係玩具咁」、「唔好錯以為撈條金魚返去等於救佢返去，你畀錢撈條金魚，已經係助長撈金魚檔，將來再有更多嘅魚受折磨」。