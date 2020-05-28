【罕見】南丫島沙灘驚現「地震魚」皇帶魚屍體　網民：不祥之兆？

當以為只有《動物之森》才釣到的「地震魚」皇帶魚，近日竟在南丫島沙灘一帶出現！有網民指近日行經該沙灘時，竟目睹一條死去的皇帶魚屍體，事件引起網民熱議，他們更表示看到此魚必有凶兆，「會唔會有地震」、「有不祥之兆」。 《香港01》向香港魚類學會會長莊棣華查詢有關事件，他解釋其實皇帶魚的出現並非必定與天災有關，全球暖化才是原因。

網民表示於南丫島模達灣驚見一條已變白的皇帶魚屍體。（fb群組「釣魚新手 速攻釣點/場香港研究所」圖片）

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近日網民於facebook群組「釣魚新手 速攻釣點/場香港研究所」分享相片，表示於南丫島模達灣發現一條已變白的皇帶魚屍體。相中可見，估計皇帶魚已死去多天，身長幾乎等於半個人，但皇帶魚全身變白，頭部開始腐化之餘，尾部亦見破損。

不少網民大感意外，有人表示近日於西貢黃石沙灘浮潛時亦在淺水海底發現皇帶魚屍體，一眾網民更感異常。他們表示通常在天災發生前看到皇帶魚，不禁懷疑是否預告香港將有地震，「呢條魚出親嚟都冇好嘢㗎喎」、「香港要地震了」、「傳說話係地獄魚，代表有啲唔好嘢」。

相中可見，估計皇帶魚已死去多天，身長幾乎等於半個人，但全身變白，頭部開始腐化之餘，尾部亦見破損。（fb群組「釣魚新手 速攻釣點/場香港研究所」圖片）

《香港01》向香港魚類學會會長莊棣華詢問有關事件，他解釋全球暖化才是皇帶魚露出水面的原因。其實皇帶魚本屬深海魚之一，牠們的居住海域水深200至1000米，但香港水域屬大陸棚頂部淺海，一般平均水深僅數十米，所以最近亦要在湛江以南的深海才可捕捉牠們的跡影。

皇帶魚亦習慣無光生活，通常待到夜晚或未有陽光的時間，才會游上水面獵食浮游生物。不過全球暖化日益嚴重，海水溫度持續升高，水面溫度更高達20至30度，皇帶魚本來習慣冰冷無比的環境，故當牠們游上海面，體溫一下子升高便會像「中暑」一樣，在適應力不足的情況下最終死亡，屍體隨之漂浮至本港海域。

莊棣華續指，深海的板塊活動例如地震，確實亦會影響海洋生物。如牠們受驚便會衝上淺海區域，但一時間身體未適應水壓，體內因產生過多氧氣，繼而變成氣泡逼爆內臟，最終皇帶魚只能隨水漂浮並等死。其他原因如迷失方向、因老弱病痛變死等亦有機會令皇帶魚罕有地在香港水域出現。

（facebook群組「釣魚新手 速攻釣點/場香港研究所」）