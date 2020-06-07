【新冠肺炎】北海道札幌電車「戴口罩」　網民大讚造型可愛超吸睛

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）持續肆虐，戴口罩成為民眾出門必要的防疫措施。日本雖然早前解除全國緊急狀態令，但為了確保民眾仍保持防疫意識，北海道札幌路面電車竟「戴起口罩」，在市內來回行駛，提醒大家要戴口罩，當地網民紛紛拍照打卡並上傳到Twitter，大讚造型超可愛。

北海道札幌路面電車竟「戴口罩」，更在市內來回行駛，提醒大家要戴口罩。（Twitter圖片）

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札幌路面電車近日成為日本網民於Twitter上的熱門話題，原來市內民眾於周三（3日）發現電車有新造型，車頭竟戴上由舊枱布及橡筋做成的口罩。

相中可見，電車上2盞白色車頭燈猶如眼睛一樣，中間下方則戴着口罩，形成一個趣怪的樣子。電車官方表示，今次一共有2架車「戴口罩」，希望呼籲乘客及市民外出時亦不要鬆懈，記住佩戴口罩的習慣。

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北海道札幌市內民眾於周三（3日）當日開始最近發現電車有新造型，車頭竟戴上由舊枱布及橡筋做成的口罩。（Twitter圖片）

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不少當地民眾亦有拍下電車經過的一刻，大讚非常可愛又有很好的宣傳作用，「很有趣」、「終於看見這架電車了」、「果然可愛極了」。

（Twitter）

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