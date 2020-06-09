橙色龜殼網民大讚好特別　可愛樣子背後真相同遺傳基因有關超級慘

寵物龜較易養，是不少人的心頭好，近日網上瘋傳數張非常特別的龜照片，顏色並非常見的綠與深啡，反而是鮮艷的橙色，不少網民亦嘩然，表示非常罕見，更笑言第一眼看見以為是檸檬，「真係龜嚟架」、「第一次見喎」。

有日本網民近日於Twitter上載相片，表示有新品種的龜，而龜殼更見是罕見的橙色，猶如水果一樣。（Twitter圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有日本網民近日於Twitter上載相片，表示有新品種的龜，而龜殼更見是罕見的橙色，猶如水果一樣。相片引來不少網民討論，驚訝的稱以為看見雞批、檸檬等橙色系食物，非常可愛又美麗。

有網民卻指這些龜背後其實非常可憐，原來牠們患有白化病，除了龜殼是橙色、黃色，身體更是白色，並有紅眼睛。（Twitter圖片）

但有網民卻指這些龜背後其實非常可憐，原來牠們患有白化病，除了龜殼是橙色、黃色，身體更是白色，並有紅眼睛。白化病多數源於父母的染色體出錯，導致遺傳出錯的基因。由於牠們缺乏黑色素，很容易曬傷，野外的白化動物更易被獵食，所以牠們多數壽命不長。

相片引來不少網民討論，驚訝的稱以為看見雞批、檸檬等橙色系食物，非常可愛又美麗。（Twitter圖片）

有網民更指，後來有唯利是圖的商人故意利用人工繁殖的方法配出這些白化龜，現時更可炒至上千元一隻。網民亦批評這些人非常無良，妄顧小生命，「沒有購買沒有傷害」、「這些龜本來就不應繁殖」、「牠們其實只可痛苦的生存」「大家要愛護小動物，不要助長無良商人」。

同場加映：正義貓衝診所救毛孩

+ 8 + 7 + 6