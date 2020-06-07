白文鳥躺翻滾水中　網民以為「煮小鳥」虐畜大驚　主人澄清惹笑翻

鳥在空中飛翔很平常，但原來牠們也會玩水。日本一名網民貼出自己的寵物白文鳥躺在水中的照片，由於水像沸騰翻滾一樣，有網民誤會以為主人「水煮鳥」虐畜，但當主人道出真相，網民都不禁笑翻。

日本一名網民貼出自己的寵物白文鳥躺在水中的照片，由於水像沸騰翻滾一樣，有網民誤會以為主人「水煮鳥」虐畜。（ twitter「mochimaru_1209」圖片）

日前一名日本女網民在Twitter分享其愛鳥Maru的日常生活照片，其中一張Maru躺在像金屬碟子上，裏面有水，水像沸騰一樣出現波浪和泡泡，而Maru則閉上眼，不知是奄奄一息還是如何，令不少網民嚇了一跳，以為在煮小鳥。

原來翻起的水花不是水在沸騰，而是Maru拍翼玩水做成的，樓主也貼出Maru在水中站起來扭動身體的影片。（mochimaru_1209 twitter圖片）

樓主發現網民誤會後，馬上搞笑代替Maru解釋「不好意思啦！我剛剛是在玩水」，原來翻起的水花不是水在沸騰，而是Maru拍翼玩水做成的，樓主也貼出Maru在水中站起來扭動身體的影片。

不少網民知道誤會了後，紛紛留言「我以為牠在沸騰」、「浴缸看起來太像鍋子了」、「太可愛了」、「原來是仰泳」。亦有人說Maru很會享受，「真會浸浴」。

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