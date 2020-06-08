俄羅斯發電廠漏油污染北極圈　原來是永凍土出事了

俄羅斯在北極圈城市諾里爾斯克（Norilsk）一間發電廠的貯存設施5月29日發生漏油事故，意外泄漏2萬公噸的柴油。當地官員表示，懷疑意外原因是永久凍土層融化導致地基流失，現已對脆弱地區的基礎設施展開全面檢查。

俄羅斯已就漏油事故啟動3項刑事調查，檢察官辦公室的聲明指出，根據初步調查結果，永久凍土層因為全球暖化以致融化，造成地基流失及地質疏鬆，從而導致柴油貯存庫倒塌，為防止類似事故再發生，現已對永久凍土層上的建築物進行全面檢查。

近10年來，科學家經常發現深藏在永久凍土下的生物遺骸，例如長毛象、北極狼等，雖然這有助研究冰河時期的生物，但同時代表永久凍土在不斷融化。永久凍土融化不但會影響地質的軟硬度，還可能釋放土壤中的甲烷進一步造成暖化，形成惡性循環。

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清理起來毒性較強

這次事故導致1.5公噸的油流進河道，泄漏的油沿河道漂流到12公里外，另有6000公噸的油流到附近土壤；漁業部門表示，河道恢復原狀要需時數十年。

當地官員是在5月31日因社交媒體出現警報訊息始得悉漏油事件，總統普京（Vladimir Putin）對此甚為震怒。普京批評有關公司主管延誤通報，他質問諾里爾斯克鎳業公司主管利平（Sergei Lipin）：「為什麼政府部門兩日後才知悉事件？我們是不是要從社交媒體得知緊急情況？」諾里爾斯克鎳業公司發聲明回應稱，公司已及時及妥善地通報事件。

世界自然基金會（World Wildlife Fund）專家克尼日尼科夫（Alexei Knizhnikov）表示，就油量而言，相信今次是俄羅斯現代史上第二大宗的漏油事件。他說，柴油較石油輕，較有可能蒸發而非下沉，不過清理起來毒性較強。