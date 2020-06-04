俄羅斯北極圈城市發生漏油事故　普京宣布緊急狀態

俄羅斯北極圈城市諾里爾斯克（Norilsk）一間發電廠發生漏油事故，意外泄漏2萬公噸的柴油。官員於事發後兩日才知悉事件，引起總統普京（Vladimir Putin）震怒。普京6月3日宣布進入緊急狀態。

圖為6月3日，俄羅斯電視台的畫面顯示，緊急情況部派員處理漏油事故。（AP）

諾里爾斯克鎳業公司（Norilsk Nicke）子公司的發電廠貯存設施5月29日失壓，泄漏2萬公噸柴油。1.5公噸的油流進河道，泄漏的油沿河道漂流到12公里外的地方。另外有6,000公噸的油流到附近土壤。漁業部門指，河道要恢復原狀需時數十年。

當地官員5月31日因為社交媒體出現警報訊息得知事件。普京在透過電視廣播的視像會議批評公司主管延誤通報事故。他問公司主管利平（Sergei Lipin）：「為什麼政府部門兩日後才知悉事件？我們是不是要從社交媒體得知緊急情況？」諾里爾斯克鎳業公司發聲明指，公司及時和妥善通報事件。

世界自然基金會（World Wildlife Fund）專家克尼日尼科夫（Alexei Knizhnikov）表示，就油量而言，相信今次是俄羅斯現代史上第二大宗的漏油事件。他指，柴油比石油輕，較有可能蒸發而非下沉，不過清理起來毒性較強。