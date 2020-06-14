【生活百科】胡椒粉、糖粉遇火都會爆炸？　專家話兩條件引起塵爆

2015年台灣八仙樂園派對發生粉塵嚴重爆炸事故，釀成15死484人傷。而2018年香港浸會大學學生宿舍亦曾發生塵爆意外，造成10多名學生受傷。為了找出塵爆成因，台灣有電視台用6種不同粉末來進行實驗。

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台灣公共電視節目《流言追追追》進行粉塵爆炸實驗，專家拿出專為今次實驗設計的透明桶當容器，然後就六款不同的粉末進行測試，包括梳打粉、糖粉、木屑粉、奶精粉、細沙粉及胡椒粉。粉末會放入該容器逐一測試，首先測試梳打粉，當桶內的梳打粉飛起來時，揚起的粉塵不但沒有引發爆炸，還吹熄了火苗。

糖粉及木屑粉被吹起時會燃起火焰爆開桶蓋，奶精粉引發的爆炸更猛烈，而細沙粉卻未有引起爆炸，最後是胡椒粉竟也噗通一聲炸開桶蓋。

實驗發生梳打粉及細砂粉不會引起爆炸，專家指要引起塵爆，要粉末屬可燃物及顆粒愈細愈易爆。（Youtube「Buzzgogogo」短片截圖）

結果發現糖粉、木屑粉、奶精粉及胡椒粉等4款粉塵都會引起爆炸，使用時一定要注意。專家解釋梳打粉及細沙粉未有引起爆炸，是因為這兩種粉塵都屬於不可燃物質，加上梳打粉碰上火，還會分解二氧化碳，因此無法引發爆炸。

所以粉塵爆炸的條件，除了本身屬可燃之外，它顆粒大小也是重要因素，以相同成分的糖粉來比較，顆粒比較細的糖粉與空氣接觸的表面積非常大，而砂糖一樣是糖，也是可以燒，但它顆粒太粗，跟空氣接觸的表面積沒有那麼大，所以就不會引起爆炸。因此所有粉塵都會爆炸的說法是錯的。

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