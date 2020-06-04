【珍惜生命】山西男大生作弊　留遺言跳樓輕生：對不起，我配不上

山西省太原市中北大學二年級男學生小陽（化名），上周六（6日）在補考期間被老師發現作弊，遭沒收試卷及手機，離開考場後竟跳樓輕生。小陽的母親表示，兒子墮樓前曾向她發送兩則疑似遺言的訊息，隨後失去聯絡；警方仍在調查事件。

小陽的家姊表示，家人翻查考場的閉路電視紀錄，發現小陽在考試時將手機放在桌子下方，監考老師發現後上前將手機及試卷沒收，小陽於是趴在桌子上哭泣，左顧右盼，坐立不安，不時飲水擦汗；約20分鐘後，他走到老師面前簽名離開考場。

小陽的母親稱，兒子於當日下午約3時曾向她發訊息：「媽，不要想我」、「對不起，我配不上」，之後便關機無法聯絡，令她非常擔憂，；她打電話給班主任，獲得的回覆是小陽的室友說其不在宿舍，去了參加考試，情緒穩定，沒有異常；惟在半個小時後，班主任卻來電告知小陽墮樓一事。

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校方周日（7日）發表聲明稱，一名學生經過教學樓時發現有人墮樓於是報警，救護員到場後證實小陽當場身亡；校方強調根據考場閉路電視片段及其他考生的說法，小陽被老師沒收試卷後，雙方未有發生激烈言語衝突。

不過，小陽的家長認為，由於監考老師和班主任未能及時發現小陽情緒異常並進行勸導，是校方疏忽而導致悲劇發生，而當時考場內有其他考生在傳遞紙條、看手機等，惟監考老師未有沒收其試卷，「我們能看到他（小陽）沒有在看手機，只是把手機放在桌子下。我們承認他有作弊的心，但確實沒有作弊行為」。

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