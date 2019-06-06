內地高考明日開考　考生忙拜神祈福　多地考場慎防作弊

內地高考開鑼在即，學生磨拳擦掌整裝以待之際，政府部門亦作出配合，在考場環境、交通便利等方面提出要求，讓考子可安心應考。 同時，多地的考場都會加強檢查，嚴防考生作弊或替考。

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根據教育部公布的信息，2019年全國高考主要在6月7日至8日舉行，部分省市於9日仍有考試科目。今年，全國高考報名人數達1031萬，其中不含高職擴招補報名人數。

全國各地有不少考生近日前往寺廟祈禱，希望有個好成績。媒體注意到，在廣西，出了孔子炙手可熱之外，還有應屆考生將寫有心願的紙條貼在牛頓等科學家的雕塑上祈求好運，並獻上「供品」。

各省市都有嚴格的防止試題漏露或考生作弊的措施。在有近56萬生的河北省，當局要求試卷運送由考試機構負責人帶隊、公安（武警）全程押運，定位系統全程跟蹤，並且由閉路電視無死角監控。為嚴格試卷保管與存放，各地保密室須有至少兩人24小時值班。而全省約1.5萬個考場中，每9個考場配備1名視頻監考員，全程監視考場嚴防作弊。考試結束後，及時回放監控錄像，調查各種考試違規行為。

在山東，今年首次提出實行封閉區入口和進入考場兩次安檢制度。嚴禁考生攜帶書包、手機、電子設備等與考試無關物品進入封閉區，對再次入場的考生必須重新檢查，嚴防考生將手機、電子設備等違禁物品帶入考場，一旦發現果考生在考場內有手機等具有發送或者接收信息功能設備，無論開機與否，就認定為考試作弊。

政府部門會限制考場附近的噪音，亦會提前為考生作出交通建議。（網上圖片）

多個政府部門配合 讓考生安心應考

另外，為了讓考生安心、舒心地考試。6月5日，教育部發布消息，要求各級教育行政部門和招生考試機構會同有關部門協調，在噪音治理、衛生防疫、防暑降溫等方面進一步加強綜合保障。同時，今年高考適逢端午節假期，，公安部交管局已發出端午節假期和高考交通安全預警，並指導北京、上海、廣州、深圳、西安、昆明、成都等城市公安交管部門聯合高德地圖推出《2019高考出行提示》大數據分析報告，通過交通大數據分析與權威研判結合，為考生提供考試日擠塞高峰時段、考點周邊道路擠塞提示和出行建議等，方便考生前往考場。

每年高考前夕，網上總會有一些屢被證明為虛假的高考舊新聞、舊消息再次被傳播，教育部門和網信部門、公安機關共同梳理彙總了包括「花錢可買高考試題和答案」、「尋找丟失準考證的考生」、「閱卷老師只顧趕進度不管對錯」、「大數據報志願，收取天價諮詢費」、「可花錢更改高考成績」等在內的五個高考騙局或謠言，呼籲考生及公眾勿被誤導。

（綜合報道）