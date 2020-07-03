【十二星座愛情】邊個星座同你最唔夾？天蠍配山羊盞互相折磨收場

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世上所有的東西都有道理可講，唯獨愛情毫無道理，愛上一個人只需要剎那間的時光，而忘掉一個人卻需要一輩子。有的人明明知道對方不是自己能hold住的，可還是像飛蛾一般奮不顧身地愛上，最後被傷害得傷痕累累。

然而若是時光可以倒流，仍然也有很多人會選擇一樣的相遇，再愛一次，就像紫霞仙子明明愛上了不該愛的人，到最後也未曾後悔過。愛情總是會讓人這麼奮不顧身，無怨無悔。

所以倘若歷經了愛而不得的痛苦愛情，也不要懷疑自我，也不要怨恨他人，因為愛錯了人並不可怕，可怕的是自己的內心再無光芒。過去了就讓它都隨風，接下來的歲月裡一定要堅定的懷著一顆炙熱的心走在人間，相信人間值得，相信自己永遠值得被愛。下面就來盤點一下12星座最不該愛上誰！

哪個星座是你命中注定的戀愛剋星？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】

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